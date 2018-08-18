公共场所“救命神器”不能成为摆设-记者调查：本市部分地铁站、商场AED无人知、不会用成普遍问题

晨报记者 李晓明 实习生 李文雅 饶舒玮

上周一，一名26岁男子在徐家汇地铁站突发疾病心脏骤停，虽经两名热心市民进行紧急心肺复苏，最终仍未能挽回该男子生命。而在第一时间抢救时，有网友也反映，该地铁站并未配备AED（自动体外除颤仪）。

AED是抢救心脏骤停病人的“利器”，被称为“救命神器”，在地铁站、商场、机场等人流密集的公共场所配备一台AED，紧要时刻能够救人于分秒之间。

本市也从3年前启动了在公共场所设置AED的项目。然而，记者通过对本市多个地铁站、商场等AED配置和使用情况调查发现，数量不足、知晓率不高，会使用人员不多成为普遍问题。

本市AED配备仍严重不足

8月6日早高峰，11号线徐家汇地铁内发生惊险一幕：一名年轻男子突发疾病倒地，心跳呼吸全无。随后地铁广播紧急寻找有急救能力的医护人员前往援助，两名热心市民赶到施以援手，对患者进行心肺复苏。等到120急救人员赶到，为患者第一时间进行除颤，遗憾的是，最终仍未能挽回该男子生命。

另一个让热心网友感到遗憾的是，在事发地铁站内并未配置AED，无法在第一时间对患者进行除颤。“对猝死患者实施有效抢救的黄金时间是事件发生的最初4分钟，现场有无AED或许能决定病人生死。”有网友表示，去国外旅游，看到很多公共场所都有配置 AED，希望国内也能够普及，这样也能够在出现突发情况时，挽救更多的生命。

记者了解到，实际上从2015年9月起，本市就启动了在公共场所设置AED的项目。近3年来红十字会已在全市地铁站、商场、机场等公共场所设置AED设备800台，加上上海市教委在部分学校配置的设备，目前全市AED已超过千台。去年11月，本市发布了全市自动体外除颤仪（AED）分布地图，市民可以通过微信公众号“上海市红十字会”和“上海 120”的置底菜单获取。

尽管AED在上海正快速增加，但比起发达国家地区的配置比率，仍显严重不足。数据显示，在美国，每10万人拥有AED199台；在日本，每10万人则配备AED234.8台。按照上海人口2400万的标准，原则上需四五万台AED才能满足需求。

以上海地铁为例，目前上海拥有地铁线路17条、车站395座，全路网日均客流超千万。但拥有AED的地铁站全市还不到20个。

地铁站配备的AED大多不会用

即使在这些配备了AED的地铁站，记者随机走访了几个地铁站也发现，知晓率不高和会使用的人不多成为普遍问题。

在13号线自然博物馆站，有配置AED。记者在站内寻找一圈并未找到AED的位置，随后询问站内工作人员，该工作人员一开始并不清楚什么是AED，在记者进行了第二次的解释之后才明白。然后表示自己不清楚有没有，需要去问一下负责人。经过问询后他告诉记者，站内确实有一台AED，就放置在站台尽头的一个房间内，但他并不会使用，而且，这个AED放在房间也基本上没有使用过。

在南京西路地铁站，记者同样寻找未果后去咨询服务台工作人员，她表示AED是有的，就放在下面站台的房间内，但她并不会使用。记者又问：“你们不会用的话，遇到突发情况怎么办呢？”该工作人员回答：“站内会有专业的志愿者使用该仪器，遇到情况我们会联系他们。”不过她也表示，志愿者只是有时候会在，并不是时时刻刻都在站内的。

在淮海中路地铁站，站内的工作人员对记者打听的AED表现很茫然，并不清楚这是什么，建议记者去楼上问服务台工作人员。记者从服务台获悉，这里的AED同样放在站台一层的房间内，他们不会用，也没有使用过。

情况稍好一点的是陆家嘴地铁站。与上述三个地铁站不同的是，这里的AED是放在外面的，乘客能够直观看到。记者一下地铁，就在站台的两边尽头看到各有一台AED，像消防箱一样固定在墙上。在站台出入口这一层，同样配置了两台AED，像一台小型的自动贩卖机竖在地上，上面还用图文形式写明了简单的使用方法，不过箱子是锁着的。陆家嘴地铁站站长告诉记者，当发生突发情况时，市民肯定会首先联系地铁站的工作人员并拨打 120，这时，工作人员也会用最快的速度打开AED的箱子对患者进行急救，在站内有部分工作人员是受过专业培训能够使用AED的。

而且，在装有AED的箱子外还配有一把小锤子。这是在紧急情况下，市民可以用来敲碎玻璃，取出AED进行急用。不过，记者注意到，其中一台AED放置在墙角，小锤子被夹在里面，手根本够不着，如果真要敲碎玻璃时无疑会耽误时间。

安置商场中AED遭遇大不同

除了地铁站外，商场也是人流汇集之地，本市在不少商场也配置了AED，但在现实管理中同样存在一些问题。

根据公众号“上海红十字会”提供的AED地图查询显示，在五角场万达广场配置了一台AED，具体位置为B1服务台，也就是地下一层的服务台。不过，当记者找到这里，向服务台值班人员询问AED的情况时，该值班人员却表示对AED毫不知情。在记者解释了几遍之后，她才慢慢回忆起来：“是那个红红的箱子是吧？我们这边前一阵子装修给搬走了，好像搬到对面商务楼了。”

记者接着按照她所说的新地址——B栋商务楼一楼大堂。在这里，记者看到一个方方正正的AED红箱子就放在服务台桌子上。但当时已经过了晚上六点，前台接待处已经下班，无人接待。等到次日，记者再次来到这里，前台工作人员却表示毫不知情，甚至不知道这箱子是什么，也不知道是什么时候放过来的。而不管是万达广场B1层的服务台，还是这栋商务楼的前台，都不知道这台AED的来历，也不知道钥匙在哪里，他们建议记者向万达广场物业处咨询。

记者又拨通物业电话，物业同样告知不清楚具体情况，也不负责AED的管理。物业表示可能是运营部买着放在那儿的，如果出现顾客发生需要急救的情况应该是有备用钥匙的，只是他们也不知道放在哪儿。物业还称，会向其他部门询问一下，问清楚了再回复记者，但截至到发稿前，记者并未收到物业的回复。

在另一家商场——虹口龙之梦商场，AED的管理相对不错。地图显示AED放置在6楼金逸影城售票处。记者来到这里很快找到了AED的所在，这个“红盒子”放置在只有工作人员进入的柜台内部，过往顾客只能看得到但接触不到，而且还有专门的值班人员负责看管。当时正在值班的吴先生告诉记者，这台AED是两年前被投放在这里的，平时都上锁，钥匙就在每天值班的值班主管那儿。关于AED的操作方法，吴先生表示大部分管理层都掌握了。“上个月刚去红十字会培训过，只要是值班的都会。”

[记者手记]

让更多市民掌握急救技能

在公共场所不仅要普及AED的配置，更要真正发挥它们的作用，否则就会沦为摆设。

针对AED配置和急救技术缺乏问题，近年来，上海多位人大代表和政协委员已在两会上进行呼吁，由政府牵头，建立公共场所急救网络，让更多的市民掌握急救技能。

实际上，AED并不是人人可以操作，必须经过一定的培训。而上海目前的情况是，具备基础急救技术常识的非卫生专业人员严重缺乏，一旦发生危急情况，即使有AED配备，现场目击者往往不知该如何施救。数据显示，截至去年9月，上海市红十字会系统已完成AED操作培训超过5万人，但这还远远不足。

记者了解到，市红十字会方面已经在急救培训方面加大了力度，每周都会向社会开办急救课程培训班，每班8个课时，学习包括心肺复苏、AED操作在内的急救知识，再通过相应考试后，就可以取得证书，培训费用是150元一人。目前这一课程也成为“网红课”，报名火爆，甚至一票难求。