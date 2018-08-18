申城医生集体科普创作，解开朋友圈养生真相-“烫伤三宝”不靠谱“吃啥补啥”没道理

晨报记者 陈里予

烫伤后的民间三宝——老鼠油、牙膏、酱油，到底有没有用？吃啥补啥的说法对吗？昨天，首个“中国医师节”前夕，上海市医学会、市医学会科普专科分会举办第五届上海市青年医学科普大赛决赛，脱下白大褂的医生护士们又说又唱，解开了很多朋友圈科普知识的真相。

烫伤三宝原来不靠谱

夏天是烫伤高发期，瑞金医院烧伤科医生护士们表演的《“烧伤三宝”之婆媳大赛》获得了一等奖，他们特别提到了“民间三宝”，即老鼠油、牙膏和酱油，很多老人觉得烫伤抹这三样就好。事实上，这种民间偏方是错误的。烧烫伤后不能要在创面随意涂抹药物，如红汞、龙胆紫，以免妨碍对创面的观察和深度的判断，且红药水含有汞，大面积使用可能引起汞中毒。也不要涂抹不易清除物质，如黄酱、酱油、香油、牙膏、香灰等，这些物质对创面起不到任何治疗作用，反而会妨碍清创并增加创面污染的机会。

瑞金医院烧伤科专家指出，日常烫伤急救处理要牢记“冲、脱、泡、盖、送”的原则——烫伤以后不是急着上医院，第一时间是在冷水下冲，至少冲20-30分钟。

吃啥补啥是不科学的

市十医院的健康科普辟谣大作战采取脱口秀形式，令人捧腹，获得了科普大赛的第二名。很多老年人认为，吃啥补啥：记性不好，吃猪脑；贫血，吃鸡鸭血；骨折，吃蹄髈；专家指出，吃啥补啥是不科学的。因为人体的消化吸收是很复杂的过程，吃下去的东西被消化道分解成分子水平，运送到肝脏再合成人体所需结构。比如，骨头汤里的钙，人体是无法吸收的，起不到吃啥补啥的作用。

此外，十院的医生科普团队还澄清了一个谣言，酸碱体质。其实，人体的酸碱PH值7.35-7.45，呈弱碱性，是一个动态的范围值，人体的消化、血液、呼吸和泌尿系统会精密调节人体的酸碱平衡，不会随着饮食摄入的变化而改变成酸性。