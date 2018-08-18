市农科院水稻中心新近开发红色水稻-走，去看那五彩缤纷的稻田

晨报记者 谢克伟

一种红色叶子的水稻，经过上海市农科院水稻中心特种稻团队的多年研究已经成功，出现在位于奉贤的上海市农科院庄行综合试验站的稻田里。市农科院水稻研究中心特种稻团队负责人称，他们正在加紧彩色水稻新品种的选育，力争通过3至5年努力，培育出高产优质的新品种，并把彩色水稻播种在乡村的田间地头，让彩色水稻成为沪上郊区一道美丽的观光旅游风景线。

红色水稻今年开发成功

彩色水稻简称彩色稻，是指叶色、穗色等为常规绿色以外的其他颜色的水稻，除能观赏外，不影响水稻食用。自2001年开始，市农科院水稻中心特种稻团队就开始挖掘和培育彩色水稻新品系，目前培育出的有紫色、黄色、白色和红色等，其中，“沪黄1号”获得国家植物新品种权证书，并于今年通过上海市品种审定；“沪红1号”是继黄色和紫色等彩色水稻培育成功后的国际上独有最新研究成果，并在今年试种成功，目前正在申请专利和国家植物新品种权保护。特种稻团队负责人告诉记者，除了上述颜色的水稻，他们团队正在挖掘更多颜色的水稻新资源。

据悉，红色水稻是将多种颜色水稻杂交和半杂交而成，苗期颜色鲜红，后期颜色呈暗红和深红色。彩色水稻的最大看点就是颜色丰富、观赏性好，若将其错落有致地设计编排播种，到了七八月份水稻成熟季节前颜色呈现至水稻收割阶段，一望无际的彩色稻田，定会让上海乡村田间美不胜收。

力争五年内大面积推广

据介绍，市农科院水稻研究中心特种稻团队在国内首次提出了将稻田休闲观光旅游和粮食生产相结合的新理念，以水稻为主体建立休闲观光景观，不仅满足市民对农业休闲观光的需求，而且不影响粮食产量，保证粮食安全。2010年上海世博会召开之际，市农科院水稻中心特种稻团队就曾联合相关企业在国内首次利用彩色水稻制作了“稻田画”，之后在辽宁、江苏、贵州等10多个省市推广，目前崇明、青浦、奉贤等郊区均有“稻田画”，其中，在奉贤的上海市农科院庄行综合试验站内，占地40多亩的水稻田里种植的都是彩色水稻，包括最新培育成功的红色水稻。

之所以彩色水稻目前还只能试种而不能大面积推广，是因为相对于普通水稻，彩色水稻的产量较低，品质上还有一定差距。但特种稻团队负责人表示，经过多年研究，目前彩色水稻的产量已经达到近900斤/亩，而普通水稻的亩产在1100斤左右，两者产量已经很接近，估计再经过两年左右的攻关，彩色水稻的产量和质量可以向普通水稻看齐，到那个时候，越来越多的农户就会愿意种植彩色水稻。

彩色水稻的最大功用在于观赏性，因此，市农科院水稻中心特种稻团队目前边研究边推广，力争5年内将彩色水稻推广至全郊区。他们的设想是，各家农户种植不同颜色的彩色水稻，村与村种植差异颜色的彩色水稻，临近镇种植有特色的彩色水稻，再配以图案。届时，游客走村串镇，颇为惊艳，而上海的旅游范围和游览景点也可以大大增加。