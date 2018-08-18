国内首套自主编写英语分级读物面市

记者 董川峰

晨报讯“养成良好的阅读习惯远比考试拿高分重要，阅读是英语教学的主要渠道，一个良好的阅读习惯将使学生可持续发展，受益终身。”昨天，在2018年上海书展上，英语教学专家、《新概念英语》中方作者何其莘教授现场和中小学生们分享了英语阅读学习的经验与方法，指导大家从英语阅读做起，循序渐进地提高英语水平与能力。

何其莘教授和杨孝明教授联袂完成的国内首套自主编写的英语分级读物——《新国标英语分级阅读》由上海外语教育出版社推出，本套丛书涵盖幼儿园、小学和中学各个阶段，共171本书。何其莘教授介绍，在写作过程中，努力使每本书适合该特定年龄段的中国学生的思维模式、认知水平、词汇量和兴趣爱好，符合我国中小学现行的课程标准。

在大学生身上发现的问题，有哪些可以在基础教育阶段得到避免？从事英语专业教学40余年的何教授认为，最大的问题是，中国学生缺乏良好的阅读习惯，对阅读也缺乏浓厚的兴趣。何教授告诉家长和学生，语言学习是一个持续连贯的过程，从牙牙学语到流畅表达，需要持久、大量的输入与输出练习，并且不同年龄阶段需设定不同的学习目标和任务。譬如，3至6岁的启蒙阶段，强调通过鼓励儿童模仿跟读，激发英语学习兴趣；小学阶段，需引导孩子从跟读转向自主阅读，慢慢开始培养英语阅读的习惯与品格；中学阶段，重在拓展阅读面、提升阅读量，养成良好阅读习惯，掌握初步的英语表达能力和阅读鉴赏能力；到了大学阶段，则在进一步提高英语水平的基础上，培养阅读英文原著的能力。