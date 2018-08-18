一名要求匿名官员爆料，阅兵恐花费9200万美元，超出白宫先前预估近3倍-美防长否认“大阅兵”延期是因太烧钱

海洋（新华社专特稿）

美国五角大楼16日宣布，应总统唐纳德·特朗普要求、原计划11月举行的美国“大阅兵”至少推迟至明年。

媒体报道援引一名要求匿名的美国官员先前爆料，阅兵推迟是因为费用预算日益飙升，达到9200万美元。

当天晚些时候，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯对报道予以批驳，说他没有看到类似预估，消息源不可靠。

阅兵费用飙升引发担忧

美国国防部发言人罗布·曼宁16日在一份声明中说，“我们原本把2018年11月10日阅兵作为目标”，但军方和白宫“已同意在2019年寻求机会”。

11月11日是美国退伍军人日，“大阅兵”原本想致敬美国退伍老兵、纪念第一次世界大战结束百年。按照计划，“大阅兵”在首都华盛顿举行，具体路线为白宫与国会山之间不足两公里路段。

一名要求匿名的美方官员告诉多家媒体，不清楚阅兵延期的确切原因，但日益飙升的费用引发担忧，可能是原因之一。

这名官员说，阅兵恐花费9200万美元，是白宫先前预估的近3倍，且现有阅兵计划未经国防部长马蒂斯批准，预算可能因为打算加入更多选项而变更。

按照这名官员的说法，预算中近5000万美元由国防部承担，剩余部分由美国政府其他机构承担，大部分涉及安保。

特朗普去年7月现场观摩法国国庆日阅兵，印象深刻。他今年2月要求五角大楼研究举行“大阅兵”。

白宫行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼曾估算，“大阅兵”预计耗资1000万美元至3000万美元。路透社报道，不知阅兵花费为何最近数月飙升，不知阅兵计划是否有变。

防长辟谣：不会作回应

然而，马蒂斯16日晚些时候告诉随他一同前往哥伦比亚首都波哥大的媒体记者，他本人没有看到上述费用数字。

美联社报道，马蒂斯认为那名要求匿名的官员“可能吸食了某种在我们州合法但在大部分（美国）州非法的东西”，意指在他的老家华盛顿州已经合法化的大麻。

马蒂斯说，“我不会作回应，以免提升这一数字（9200万美元）的权威性”。他认为，披露这一数字的人可能要求保持匿名，因为他们在耍弄记者，而写了这篇报道的人“需要找些更好的消息源”。

按照美国国防部3月发布的备忘录，美国现有五大军种将全部参加“大阅兵”，阅兵最后阶段将包含“大量空中（展示）部分”，可能动用老式战机。但阅兵不动用坦克，以尽量不损坏阅兵地点的基础设施。

法新社注意到，美国媒体先前报道，特朗普今年8月抱怨某一场美韩联合军事演练的费用太高，但那一场演练实际费用为大约1400万美元，相当于“大阅兵”估算费用的一小部分。

美国一般以阅兵纪念冲突结束。1991年，时任总统乔治·赫伯特·沃克·布什在华盛顿举行“国家胜利阅兵”，纪念海湾战争结束。