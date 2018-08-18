资本涌入让长租机构高价抢房 北京约谈相关企业防哄抬租金-承压力强，上海租赁市场整体平稳

晨报记者 林劲榆

一套8000月租金的公寓，经过长租机构的争夺和包装，以一万以上的租金挂牌，而机构的挂牌价最终影响了租赁市场的价格。火热的长租市场是否正在演绎新的资本故事？

一场长租机构之间的口水战引发各方担忧。昨天，北京市住建委约谈住房租赁企业，明确不得恶性竞争抢占房源。

北京集中约谈长租企业

昨天，北京市住建委等部门集中约谈了自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人，约谈会明确要求住房租赁企业：不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。

多部门还同步对住房租赁企业启动了联合专项执法检查：严查不按约定用途使用融资资金的行为；严查哄抬租金扰乱市场的行为；严查不按规定进行租赁登记备案的行为。

长租机构抢房引租金涨

不久前，我爱我家集团研究院院长胡景晖表示，今年房租暴涨最主要原因就是以自如、蛋壳为代表的被资本推动的长租公寓运营商，争抢房源。他们“以高出市场20%到40%的价格在收购，导致房子的成本直接上升了。”他表示，这样完全打乱了业主的期待，业主的胃口也被吊起来了。

我爱我家上海公司的相关负责人表示，目前上海市场上也有机构争夺出租房源，机构之间拼价格、拼付款方式，而这必然导致租赁成本上升。

上海租金市场整体平稳

多家研究机构数据表明，一线城市房租均在7月出现了上涨情况，但北京最为典型。

有关统计显示，2018年7月，北京的住房租赁月租金均价为4902元/套，环比6月上涨2.9%，涨幅较6月收窄了1.3个百分点。其中普租的租金均价环比上涨6.2%，相寓（公寓运营）的租金均价环比上涨1.4%。

据链家成交数据，上海的租赁市场整体平稳；从同比来看，今年6月比去年6月增加0.54%。从环比来看，今年6月相比5月增长了1.29%，7月相比6月增长了1.99%。