中国环境监测总站指出先河环保“三宗罪”-先河环保连续二日跌停

记者 曹西京

晨报讯 因卷入今年“临汾环境监测数据造假案”，先河环保股价8月17日再次跌停，当天放量成交3.4亿元，前五卖方席位中，四个机构席位合计卖出1.10亿元。尽管公司事发后推出了股票回购方案仍无济于事。

先河环保16日晚公告，拟回购股份用于后期实施股权激励计划或依法注销，回购总金额3000万元至5000万元，回购价不高于12元/股。其股价16日一字跌停收8.37元/股，当日早间公司公告称，受临汾环境监测数据造假案件影响，公司在山西省25个国家空气站委托运维服务被终止。

先河环保表示，8月15日，中国环境监测总站就临汾环境监测数据造假案件对公司主要负责人进行了约谈，指出公司作为临汾市国家环境空气质量自动监测站运维单位，在该案件中负有重要责任，并终止公司在山西省25个国家空气站委托运维服务，不予退还履约保证金。

中国环境监测总站指出先河环保“三宗罪”：

一是违反规定，发现临汾市国家环境空气质量自动监测站受到人为干扰的情况未及时向中国环境监测总站报告。

二是监管失职，运维人员参与弄虚作假。先河环保对运维人员教育管理不到位，涉案人员崔某和张某为先河环保员工，在该案件中通风报信、参与数据作假，分别被判处有期徒刑8个月和6个月，先河环保未尽到监管责任。

三是对运维国控站点的重要性认识不到位。运维公司承担国家委托的国控站点的运维任务，但未能构建完善的内部管理制度和责任体系，未能严格履行相关法律法规和规章制度。

中国环境监测总站表示，先河环保上述行为已构成严重违约，从2018年8月起，终止先河环保山西省25个国家环境空气质量自动监测站的委托运维服务，不予退还履约保证金。