晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市高开低走，上午股指一路震荡下行，大盘再次失守2700点，盘中受处理疫苗事件影响生物医药板块大跌，午后股指进一步下滑，多头无力反抗，最后沪市下挫36.22点，跌幅1.34%。创业板则大跌2.02%。

国企“双百行动”启动

日前国资委相关负责人表示，国企改革“双百行动”已经正式启动。组织开展“双百行动”，不是要再搞一批单项试点，而是要以“1+N”政策体系为指导，以前期各个单项试点成果为支撑，全面拓展和应用改革政策和试点经验，进而形成从“1+N”顶层设计到“十项改革试点”再到“双百行动”梯次展开、纵深推进、全面落地的国企改革新局面。现阶段，国资委要求入围“双百行动”的企业要实现“一个坚持与五大突破”，要在混合所有制改革、法人治理结构、市场化经营机制、激励机制等方面实现突破。

电子行业新计划发布

工信部和发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。文件指出至2020年信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元；同时98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖。主要行动首先是新型信息产品供给体系提质行动，具体为提升消费电子产品供给创新水平、加快新型显示产品发展、深化智能网联汽车发展三个方向。同时在信息消费者赋能行动指出，98%的行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，有条件地区提供100M bps以上接入服务能力；确保启动5G商用。

分时指标再次发散向下

大盘短期不确定因素还有很多，市场企稳还需一些时间，短期内或将延续弱势震荡态势。目光放长远，股市外围负面消息正在逐步消化，内在利好正在不断累积，市场估值处于历史低位，政策面向好，外资持续流入，A股加入MSCI之后又在积极争取加入富时罗素指数，这些都有望带来长线增量资金，A股已经成为全球股市价值投资的洼地。无论短线还是中长线，A股都有一些板块具有真正的投资价值，而短线基建、工业互联网、芯片、乡村振兴、5G等可能是稳增长的重要抓手，其中铁路投资近期已有发力迹象，不过基本面的这些积极变化，归根结底还需要市场有正面响应，如果大家预期悲观，那资金就很难长留股市。

技术上，昨日分时指标再次发散向下，筑底之路在管理层没有实质性救市举措出台之前，还要艰难挣扎一番。