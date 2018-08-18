风 雨

高智看到微信群里一则健康小贴士，说很多看似高档的食品其实营养价值一般，以“滋阴壮阳”的海参为例，其营养价值只相当于一只鸡蛋。

所以这里就引申出一个话题，很多食品类上市公司虽然常常划归到大消费概念股中，但归根结底还是属于农林渔牧板块，这个板块的最大不确定性就在于靠天吃饭。

还记得当年獐子岛的扇贝事件吗？一个“冷水团”异动给公司造成将近12亿元的巨额亏损，后来四年不到，扇贝问题又卷土重来，投资者问这到底是“天灾”还是“人祸”啊，虽然没有最终的答案，但十年间，獐子岛的股价却由顶部的151.23元人民币跌到后来的几元钱。投资者损失惨重。

“农民很辛苦，完全是靠天吃饭，常常忙碌了一年，收获很少。农业也真是脆弱，脆弱到猛晒几天的太阳，一阵不停下的雨，一阵猛刮的风，就能让一个家庭入不敷出。媒体上说，今年河南驻马店区域，因为在麦子成熟的时候连续下雨，无法收割，导致麦子在麦穗上发芽了，四毛钱一斤都没人要。”高智道。农业就是这样一个对天气高度依赖的产业，有着无法克服的自然环境限制。即便风调雨顺，也可能因为丰收产品价格下跌，激烈的竞争让从业者没有或者很少有获得感。

“据报道，辽宁因为天气太热，水深在7米以内的养殖池出现海参大面积死亡的情况，养殖户直接经济损失68.7亿元。看来气象、气候条件对农业的影响相当大。如果风调雨顺，庄稼会有好收成，但销售价格会压低；如果旱涝灾害，庄稼就会减产甚至绝产。农业生产的好与坏虽由气象、气候条件来决定，但最后的决定权还是供需说了算。”郁教授说。

郁教授的意思是，买农业股不能想当然，外界不可测因素太多，最好多参照农产品大宗商品市场的走势，那里更能反映一段时间的趋势性。

下周一行情预测：探低回抽仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。