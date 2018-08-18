上港明日客战重庆斯威-佩雷拉：排名不能反映对手的实力

晨报记者 金昊

受台风“温比亚”的影响，原定于16日下午出发的上港队不得不改签了今天早上的航班前往重庆。对于一周双赛的球队来说，行程顺利与否也是决定球队状态的一部分，尽管只是晚了一天，但仍旧会给球队的备战造成影响。

万幸的是，今天一早上港队乘坐的航班没有出现延误或取消的情况，球队于中午时分抵达重庆。今天傍晚，球队在酒店的健身房和泳池进行了拉伸恢复。

在拉伸恢复之前，上港队主帅佩雷拉带着雷文杰出席了赛前新闻发布会。佩雷拉表示：“虽然行程有所改变，但其实没有什么影响，我们距离这场比赛前的恢复时间比较短，目前最重要的是恢复，今天起的很早，所以很重要的是让大家得到缓冲，明天一定会满血复活去准备这场比赛。”

谈及明天的比赛，佩雷拉表示：“上一回合我们在主场和重庆交手的那场比赛很困难，对手有很好的球员，现在重庆的排名不能反映他们的真实水平，他们的实力和个人能力都很不错，有很好的内外援，对手这样一个水平会给我们明天的比赛制造困难，我们必须发挥良好的水平，我们知道明天要如何去做，现在这个阶段其实很重要，拿到三分对我们来说很重要，我们会努力奋斗。”

与此同时，佩雷拉还点出了明天比赛中上港必须注意的细节：“对手作为技术特点鲜明的球队，两边传中很强，这是他们打法体系的特点，我们要防止对方往禁区里的传中，也要防止对手的快速反击，因为他们前场有速度很快的球员，这是明天的一个关键。”

反观力帆方面。尽管上一轮他们在客场逼平了江苏苏宁，但这仍旧无法掩盖球队已经五轮不胜的尴尬局面。当然，这也与他们之前“动荡不安”的主帅人选有关。保罗·本托早在7月22日就已经下课。随后，中方教练郝海涛出任球队主帅，但球队的战绩仍旧没有起色。最终，约尔迪·克鲁伊夫成为了球队的新任主帅。此番主场迎战上港，如果能够在主场爆冷，重庆将会在保级大战中占得先机。在赛前新闻发布会上，重庆斯威主帅约尔迪·克鲁伊夫表示：“回到主场比赛当中，赛程很密集。上港队有很多非常优秀的球员，我们将竭尽全力准备好比赛，取得一个积极的结果。我们对这场比赛充满了期待。”