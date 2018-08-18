美式全青赛再战上实国际台球少年角逐申城

记者 黄宇龙

晨报讯 8月17日，来自全国10余个省市的近百名台球青少年选手冒雨齐聚上海市实验学校国际部，参加2018“上实国际·超力杯”全国青少年美式台球锦标赛,角逐新一年“少年王”、“青年王”的头衔。该项赛事国家体育总局小球运动管理中心、中国台球协会、上海市体育总会主办，徐汇区体育局、上海市台球协会、上海市实验学校国际部、杭州超力体育用品有限公司承办。

今年是青少年美式全青赛连续第12次在上海举办，与去年一样，今年的比赛，依旧在上海校园台球的生力军——上海市实验学校举办。上海市实验学校是一所年轻的、现代化的、富有鲜明特色的实验性、示范性学校，学校充分尊重学生的个性发展，设计了特需课程以满足不同学生的学习需求。2017年起，学校与上海市台球协会开展合作，大力引进集趣味性、益智性、健康性于一体的台球运动，改建了宽敞明亮的台球训练房。

每年暑假举办青少年赛事是上海市台球协会坚持十多年的传统做法。今年的赛事依然呈现一周双赛格局，8月14日，“上实国际·超力杯”第十九届上海市青少年台球锦标赛率先开战，为了配合赛事的到来，市台协还在7月份组织了暑期特训、台球夏令营等活动，激发小选手们的参赛兴趣。