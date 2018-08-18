公益体彩-C罗意甲首秀，尤文赢球无悬念

晨报记者 孙俊毅

本周末竞彩足球好戏不断，C罗在尤文图斯迎来首秀，而英超则将上演切尔西和阿森纳的焦点战。

周六047意甲 19日00:00

切沃VS尤文图斯

切沃上赛季最后三轮疯狂抢得9分保级。本赛季球队阵容基本保持稳定，但全队年龄偏大，防守反击是主要打法，新赛季最切实的目标仍是完成保级，首轮面对七连冠的尤文，拿1分就算胜利。

尤文引进C罗，虽然伊瓜因出走AC米兰，但整体实力更上了一个档次。C罗虽然没有参加国际冠军杯赛事，但最近在两场和青年队的热身赛中登场亮相都有进球。

主流机构对本场开客让球半/两球中水，是近几个赛季尤文客战切沃的最深盘，这自然跟C罗提升了尤文的实力有关。本场是C罗在意甲的首秀，相信尤文赢得开门红没有悬念。

竞彩让球推荐：切沃（+1）VS尤文图斯 负

周六052英超 19日00:30

切尔西VS阿森纳

切尔西首轮3比0完胜哈德斯菲尔德，新援若日尼奥罚入点球，门将凯帕也有不俗发挥，球队的实力稳中有升，新帅萨里强调整体的打法很适合这支“蓝军”。阿森纳首轮比赛0比2不敌曼城，新帅埃梅里压力不小。首轮面对曼城，阿森纳场面和数据都全面落败，埃梅里还有工作要做。

主流机构对本场开主让半一中高水，和上赛季持平，属于合理范畴。从首轮比赛的状态看，主场作战的切尔西胜面更大，竞彩胜平负玩法首选主胜，补平局。

竞彩胜平负推荐：切尔西VS阿森纳 胜/平

周六070荷甲 19日02:45

福图纳锡塔德VS埃因霍温

升班马福图纳锡塔德首轮1比1逼平SBV精英，埃因霍温4比0大击败乌德勒支，新帅范博梅尔用这场联赛大胜摆脱荷超杯输给费耶诺德的阴霾。主流机构对本场开客让球半中低水，双方实力差距悬殊，客胜情理之中。竞彩让球推荐：

福图纳锡塔德（+1）VS埃因霍温 负