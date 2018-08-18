七夕最浪漫的告白：-希望以后每年的书展都是和你一起来

晨报记者 杨婷婷

当台风“温比亚”登陆上海与“七夕”相遇……不少单身狗窃喜：嘿，情人节泡汤了。但新闻晨报·周到记者在上海书展，依然遇到了很多顶着风、冒着雨来逛展的情侣。在这个特别的日子里，他们面对镜头，对彼此来了一次爱的告白！

因书结缘：他是作家，她是他的读者

因书结缘，每年书展都会来，男生是一位玄幻小说的写作者，而女生则是他的读者。两个人在微博上相识，现在已经结婚了。

TA的七夕告白：“我们要一直在身边，希望以后多出作品，夫人能继续支持我。”

青春期的爱：为彼此变成更好的人

两个即将考大学的小情侣，对于他们来说，爱的定义是互相鼓励，是为了彼此成为更好的人。

TA的七夕告白：“我在香港大学等你。”

爱，就是满足她的喜好，因为女生喜欢看书，男生就陪着她来逛书展，希望买好看的书给她。

TA的七夕告白：“希望以后每一届书展都能陪她一起过来。”

对于更多的情侣而言，除了用语言告白，更多的爱已经融入朝夕的相处之中，正如那首歌：“其实爱对了人，情人节每天都过”。不止情侣，七夕这天还有很多一家三口一起逛书展，对于他们来说，爱的证明就是从两个人到一家三口的转变。

七夕，来一次告白

“你好哇，李银河。”每次看到王小波写给李银河情书开头的这六个字，都觉得心里一暖。爱是孩子气的直接、也是“爱你就像爱生命”般的真挚与渴求。“我和你好像两个小孩子，围着一个神秘的果酱罐，一点一点地尝它，看看里面有多少甜。”

这个七夕，不妨对TA来一次认真的告白吧。