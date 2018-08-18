徐冰新书《中国进行曲：流行音乐四十年回眸》在上海书展首发

晨报记者 陆乙尔

前晚，在上海书展现场，由上海音乐出版社主办的《中国进行曲：流行音乐四十年回眸》新书首发式暨签售会举行。作者徐冰在现场为读者进行了签售，上海音乐出版社社长、总编费维耀，唱作人黄舒骏，作曲家屠巴海，造型师谢丽君也前来助阵，沪上最早的歌舞厅驻场艺人老克勒乐队还在现场为观众演奏了《YOU ARE M Y BEST FRIENDS》《划船曲》和《爱的箴言》。

回顾改革开放40年中国流行音乐发展历程

《中国进行曲：流行音乐四十年回眸》的作者徐冰是资深音乐媒体人，曾任上海电台监制、TVB官网总编，创办了“中国原创音乐榜”，目前是上海流行音乐协会副会长，曾出版过《余音梦花街靡靡思南路——上海当代流行乐私人话本》等。

对于这本新作，徐冰说：“流行音乐四十年包罗了三代人的审美情操。绝大多数流行歌者和作品恰似天空里的一片云，偶然投影在了你的波心，转瞬间消失了踪影。最后留下来可以影响一代两代甚至老中青三代人的那个方向，一定就是中国流行音乐的缤纷万象。我们所做的这件事，就是给到读者一个关于这个方向的可以稍息停留的驿站。”

简单来讲这是一本纪念改革开放四十年的流行音乐读物。上篇“人物风云”，以41篇流行音乐人物随笔回顾改革开放以来中国流行音乐的发展历程；中篇“乐风流变”，通过聚焦校园民谣、春晚、卡拉OK、“四大天王”、神曲、音乐节、数字音乐平台、粉丝经济等40个流行音乐关键词，概括、梳理了流行音乐的变化轨迹；下篇“金曲精选”，则通过400首流行金曲的经典歌词、图片，回味四十年来流行音乐创作的丰硕成果。

活动现场，费维耀表达了对这本新书的支持与喜爱：“流行音乐具有反映时代、面向大众、好听易唱的特点，是人民群众最喜爱的艺术形式之一。徐冰的《中国进行曲：流行音乐四十年回眸》，既是对我国流行音乐发展的总结，又是从流行音乐这个小角度来反映历史变迁。”

年度人物首选

起到引领作用和具有独创文化性

现场来助阵的小伙伴中，黄舒骏可以说是比较特殊的一位，他和徐冰的渊源可以追溯到25年前。黄舒骏说，他们两个人在音乐道路上扮演着不同的角色，共同点则都是为了音乐的传承。

对于400首金曲的挑选标准，徐冰解释道，他按照“时代”“乡愁”“和谐”“青春”“爱情”“感恩”“梦想”进行了分类，这是对四十年进行进行了全景式思考之后的选择。记者看到，“时代”大类下他选择了《江山》《天路》《中国人》《龙的传人》《中国话》等歌曲，“青春”大类下有《Super Star》《痒》《最美》《童年》 等，“爱情”则有《王妃》《红豆》《暗香》等。

从上世纪70年代开始的大众明星邓丽君、李谷一、张明敏、费翔，到刚进入21世纪那几年爆红的F4、周杰伦、五月天，到这两年的话题人物李健、薛之谦等，对于年度人物的选择，徐冰说，这是平衡各种因素之后的决定，“主要根据社会价值，首选起到引领作用和具有独创文化性的歌者。”

徐冰表示，除了细数记忆中那些抹不去的旋律，也是在激活与自己相关的那些岁月的每一个故事，那些时代的背影和社会的风景，“为那些值得尊敬的人、值得铭记的事，留下一个纪念。”