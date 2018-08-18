【央视快评】“中国医师节”，标注健康中国新征程

“关心爱护医务人员，形成尊医重卫的良好氛围”。在8月19日首个“中国医师节”到来之际，习近平总书记作出重要指示，充分肯定广大医务人员全心全意为人民健康服务的重要贡献，高度赞誉敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的医学精神，号召广大医务人员为增进人民健康作出新贡献、为健康中国建设谱写新篇章，引起社会热烈反响。

没有白衣天使的默默奉献，何来千万病人的康复平安？广大医务人员是13亿多人“生命之树的守护者”，是广大人民群众的“健康使者”。无论手术刀尖的一丝不苟，还是无影灯下的全神贯注，无论端坐诊室的不厌其烦，还是深入山区的不辞辛苦……广大医务人员用责任兑现信任，用使命“擦亮”身上的白大褂，越是艰辛越有奉献精神，正如习近平总书记所强调，特别是在面对重大传染病威胁、抗击重大自然灾害时，广大医务人员临危不惧、义无反顾、勇往直前、舍己救人，赢得了全社会高度赞誉。

设立“中国医师节”是一件载入史册的大事，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央对1100多万医务人员的深切关怀，也充分见证了党中央对13亿多人健康的高度重视，有力契合了提升卫生水平、打造健康中国的民众诉求。

尊医重卫，人人有责。当前，医药卫生体制改革已进入啃硬骨头的攻坚期，尤须打破沉疴、理顺机制，切实把尊医重卫的理念落到实处。各级党委、政府应切实担起健康中国建设的政治责任，通过系统科学的规划方案，行之有效的制度推进，细致入微的人文关怀，进一步推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，加快推进健康中国战略深入实施。与此同时，还需要依法严厉打击涉医违法犯罪行为特别是伤害医务人员的暴力犯罪行为，保护医务人员安全。

没有全民健康，就没有全面小康。踏上新时代，人民群众对身心健康的需求更多元，对“更高水平的医疗卫生服务”的需求也更迫切。古人说：“人命至重，有贵千金，一方济之，德逾于此。”高超医术与高尚医德并举，是时代的呼唤，也是广大人民群众的心声。广大卫生与健康工作者要修医德、行仁术，弘扬和践行社会主义核心价值观，强化医德医风建设和行业自律，为人民提供最好的卫生与健康服务，以优异成绩赢得更多尊重和信赖。

民康国富，民健国强。新时代赋予医务人员新使命。我们要深刻领会、扎实贯彻习近平总书记的重要指示，以“中国医师节”为契机，加快推进健康中国建设，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。

来源 ：央视