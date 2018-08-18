【云游新疆】创新文旅融合业态 国际大巴扎夜市火爆

游客头戴小花帽，在步行街内自拍。

天山网讯（记者范国斌 刘一鸣摄影报道）新疆特色小吃荟萃，文创产品、非遗产品、手工艺品汇聚，手鼓、热瓦普、艾捷克齐鸣，欢快的舞蹈跳起来………近日，首府乌鲁木齐最热闹的地方莫过于新疆国际大巴扎。正值新疆旅游旺季，经过5个月的精心打造，8月15日新疆国际大巴扎夜市火爆开业啦！

打造靓化工程 都市夜景迷人

8月16日，记者来到新疆国际大巴扎，宽敞的街区、黄白相间的楼宇、琳琅满目的手工艺品、香喷喷的新疆美食正在迎接八方游客的到来。

在新疆国际大巴扎，一幢幢极具新疆风情的建筑、一场场富有动感的新疆歌舞，让游客情不自禁地拿出手机记录这一刻的美好。

和家人一起在新疆国际大巴扎合影。

新疆国际大巴扎于今年3月中旬启动靓化工程，工程南至外环路、东至金银路、北至龙泉街，同时新增了这条长800米左右的步行街。

步行街以新疆国际大巴扎为中心，从外环路至和平南路一巷，与原步行街（天池路）相连，形成一个T字形的步行街道，街道两侧的楼体全部重新粉刷，墙面统一为米黄色，与新疆国际大巴扎风格一致，看上去整洁美观。

步行街的夜景同样不输给白天，灯光勾勒出每栋建筑的轮廓，扮靓整个大巴扎及周边。据介绍，该工程中，公共建筑以造型勾勒为主，凸显建筑物外立面夜间效果。在设计和改造过程中，居民楼的灯光采取“见光不见灯”的理念，周边居民楼的亮化灯安装在窗沿下，既不影响居民生活，又彰显和谐美丽的都市夜景。

临近22时，夜色渐渐将大巴扎笼罩。步行街灯光亮起，新疆国际大巴扎又呈现出不一样的“亮眼”风景。“到了晚上，大巴扎更会突显它的‘靓化魅力’，这个点依旧人气爆棚，都愿意来走走逛逛。”看着在夜幕中依旧亮眼的步行街，B区经营精油用品的商户丰萧维说：“为了迎接各地的游客，我们可是备足了货源。”

新疆国际大巴扎夜市。

特色小吃荟萃 游客流连忘返

在步行街C区，艾海提•麦麦提正将刚出炉还热气腾腾的玫瑰花馕、辣皮子馕、肉馕等摆到摊位上。

“我在南昌路有一个馕店，顾客都喜欢吃我打的馕，今天在步行街看到有那么多的游客吃着我打的馕，都说好吃，我特别高兴。”艾海提说。

浙江游客李旭明买了一个辣皮子馕，边吃边称赞：“新疆的馕太好吃了。尤其是辣皮子馕，有辣椒的香辣味，但口味却没想象中那么辣，非常好吃，我会多买一些带回家。”

大盘鸡、烤包子、烤鱼、特色三凉、烤肉、烤鸡蛋……不光各色美食吸引着众多本地和内地游客驻足购买，浓浓的民族风情也让每一位到此的游客记忆颇深。

夜市上的很多游客对新疆特有的烤鹅蛋很感兴趣。

“都来尝尝手工冰淇淋。”在步行街B区，商户马甫永将做好的手工冰淇淋递到游客手中。广西游客蓝天竖起大拇指：“这是我第一次来新疆旅游，在大巴扎品尝到了新疆特色美食，感受到了新疆特色的民族风情，刚才我还在步行街看到有商户在现场弹奏新疆民族乐器，悦耳动听，节奏感很强，真的让我印象深刻。”

新疆国际大巴扎夜市人头攒动，熙熙攘攘。

旅游文化融合 服务理念提升

当晚，家住乌鲁木齐市南门国际置地的孙辉来到大巴扎步行街，他说：“我每天吃过晚饭都会在这边遛弯儿，这次经过靓化工程后，焕然一新，白天美，夜景更美。街区变得又漂亮又整齐，走在路上心里觉得特别敞亮。”

在烤肉摊前一群正津津有味吃着烤肉的内地游客，纷纷赞叹这条步行街。第二次来新疆旅游的广东游客韩易云飞正和爱人、孩子在大巴扎步行街散步。“和上次来旅游的时候比，我更喜欢这次的，漂亮的步行街，逛着都感觉特别舒服。我希望有更多的人来到新疆，来到大巴扎，感受新疆的美景，感受新疆的美食，感受新疆人的热情。”韩易云飞说。

游客在新疆国际大巴扎夜市门口，与“馕”合影。

步行街分为A、B、C三个街区，分别是文创文旅和非遗项目街区、国际时尚街区以及大巴扎美食街区。其中，A区域共计有40个花车，其中30个为文创文旅的产品、10个为非遗产品；B区定位为“国际时尚”，包括原有的商户以及小酒馆和西餐厅、小酒吧等；C区为“美食街区”，共计30个小型档口和20个花车。以往国际大巴扎仅是民贸的商圈，现在打造文化旅游景区管理模式，引进软文化，每天从早上到下午都有歌舞，还有木卡姆演唱。

老板准备去烤架子肉啦。

据新疆国际大巴扎负责人宁琦介绍，国际大巴扎汇聚了3300多个铺面，商品明码标价，5000多从业人员培训上岗，还设立了消费者维权和医疗救助等服务。新开业的国际大巴扎将塑造大企业品牌理念，提升服务质量。以前大巴扎核心景区日游客量约2-3万人，现在每日游客量达到4万余人。大巴扎已成功实现从城市集市商业模式向文化旅游业态管理模式的转型升级。

新疆国际大巴扎的华丽转身，只是近年来新疆不断创新文旅融合业态，推动旅游业转型升级的亮点之一，2018年新疆还推出了阿勒泰“旅游+天文”星空观赏游、伊犁昭苏县的“彩虹之旅”游、伊犁察布查尔县的“彩绘农田”游等新的旅游产品，给游客带来了新奇的体验。

新疆正在实施旅游兴疆战略，加快发展旅游业。不断加大对老字号旅游产品、特色手工艺品、土特产和农副产品开发支持力度，开发具有地域特色、有自主品牌、深受游客欢迎的特色旅游商品，推动旅游新业态品牌发展，拉长产业链。

新疆国际大巴扎的地标性建筑——观光塔。

来源：天山网原创