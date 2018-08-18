蔡申熙：中国工农红军杰出指挥员

新华社长沙8月18日电（记者陈宇箫）在湖南省醴陵市的渌江中学门前，有一条以革命烈士蔡申熙命名的申熙路。从申熙路进入中学校门，会经过一个小广场，广场上展示着蔡申熙等从这所中学走出的革命先辈的英雄事迹。渌江中学副校长刘国富告诉记者：“红色精神潜移默化地贯穿了学生们的日常，自然而然就激发起他们对革命先烈的崇敬之情。”

蔡申熙，原名蔡升熙，1906年生于湖南醴陵一个贫苦农民家庭。1920年入县立中学读书，积极参加进步学生运动。1924年春入孙中山陆军讲武学校，后转入黄埔军校第1期学习。同年秋加入中国共产党。毕业后留校教导团工作。曾参加平定广州商团叛乱和讨伐军阀陈炯明的两次东征。1926年参加北伐战争，先后任国民革命军第4军营长、第20军团长。1927年8月参加南昌起义。后任起义部队第11军24师参谋长。同年12月参加广州起义，任广州市公安局局长。后到上海，在中共中央军事部工作。

1928年起，蔡申熙任中共江西省委军委书记、吉安东固地区游击队第1路总指挥。曾率部攻克峡江县城，配合湘赣边区的革命武装斗争。1930年初任中共中央长江局军委书记，不久被派赴鄂东南阳新、大冶和蕲（春）黄（梅）广（济）地区领导游击斗争。同年10月参与组建中国工农红军第15军，任军长，率部东进皖西，攻克太湖县城。于12月到达鄂豫皖苏区，参加第一次反“围剿”。

1931年1月，第15军与第1军合编为第4军后，蔡申熙任第10师师长、中共鄂豫皖特委委员兼军委副主席，率部参加磨角楼、新集、双桥镇等战斗。他指挥机智、作战勇敢、身先士卒，在一次战斗中负伤致残。同年5月，鄂豫皖中央分局成立，他为分局委员，并任彭杨军事政治学校校长。他言传身教，贯彻教育训练与实战要求相结合的教育方针，主持办学4期，为鄂豫皖苏区培养大批军政干部。1932年7月，正值国民党军对鄂豫皖苏区发动第四次“围剿”时，蔡申熙被调任第25军军长，率部在英山、麻埠地区与各路进犯敌军展开激战，予敌以重大杀伤。10月9日，在湖北黄安（今红安）河口镇战斗中，他腹部中弹，躺在担架上坚持指挥战斗，直至壮烈牺牲，年仅26岁。

徐向前曾这样评价他：“蔡申熙同志是红十五军的主要创始人之一，对鄂豫皖红军的建设和发展作出了重大贡献。他不仅具有战略家的胆识和气度，而且在历次战役战斗中机智果断，勇猛顽强，因而在红四方面军中有很高的威望。”