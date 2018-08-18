大江奔来 看绿意盎然(大江奔流——来自长江经济带的报道)

大江奔流，昼夜不息。

横贯东中西，长江干流绵延6300多公里。长江经济带11省市经济总量占全国比重超45%，人口比重逾40%。

“长江是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益，使母亲河永葆生机活力。”“当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发。”2016年1月5日，习近平总书记在重庆召开推动长江经济带发展座谈会时强调。

吹响新号角，踏上新航程。两年多来，长江经济带各省市贯彻落实“共抓大保护，不搞大开发”要求，坚定走生态优先、绿色发展之路。

20多个日日夜夜里，记者随“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访团沿江采访，感人心正齐，见攻坚正酣。

谋全局，争主动

三峡库区，重庆巫山，全县3000多平方公里的国土上，没有一家化工污染企业。

巫山的底气，源自对生态的坚守。“绿色发展是大局，决不能让污染企业进巫山、染长江。”

这里是长江上游。如今在重庆人的心目中，身居上游，就要强化“上游意识”，担起“上游责任”，体现“上游水平”。加快建设山清水秀美丽之地，是重庆发展的重要定位。

“绝不容许长江生态环境在我们这一代人手上继续恶化下去，一定要给子孙后代留下一条清洁美丽的万里长江！”铿锵之声宣示坚定意志，沿线省市深入领会习近平总书记重要讲话精神，谋全局，争主动。

“没有赤水河，就没有茅台酒。”茅台集团负责人介绍说，公司上新的生产线前先上环保项目，并出资帮扶上游贫困山区建设垃圾收集处理设施。“守护好赤水河，酒香才能飘得更远。”

理念是行动的先导。长江支流赤水河畔，越来越多的酿酒企业主动参与生态保护。

“晚动不如早动，早动早主动。”同样让人欣慰的转变来自沿线群众。

乌江水面，渔民们拆除网箱，虽然蒙受损失，却由衷感叹“这次做对了”。

江西武宁县长水村，卢家村小组第十九次修改家训，加了8个字：尊重自然、保护环境。放下砍刀，拿起厨刀，开办民宿。“看树不砍树，关键能持续。”村民卢育明不再砍树，照样致富。

江苏长江经济带研究院院长成长春教授向记者表示：“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力，生态环境保护里边蕴含着无限的新需求。”

事实也证明，共抓大保护并不影响发展速度。今年上半年，长江经济带11省市中，10个省市的经济增速高于全国平均水平，其中贵州、云南、江西分别以10%、9.2%、9%的增速位列前三。

环保进，污染退

长江的水在哪？在江，更在山。

船行上游，郁郁葱葱，靠的是加法。天然林保护、退耕还林，让长江上游持续增绿。

金沙江畔，坐落着云南玉龙纳西族自治县石鼓镇，万里长江在这里拐出“第一弯”。可这里的过往岁月着实难挨，旱季怕风沙，雨季怕洪水。

7年时间，石鼓镇林工站站长和朝明带着同事们在江边种活柳树4万多棵。柳树驻守的金沙江畔，曾经肆虐的风沙已经低头。

长江岸线属于谁？曾经分布许多工厂、码头，如今重又还江。

化工清零，岸线整治，做的是减法，让生产岸线回归生态岸线。

曾经，长江湖北宜昌段200多公里的岸线上，分布着总长上千公里的沿江化工管道，并形成宜昌第一个产值过千亿元的产业。2016年，宜昌痛下决心，向“化工围江”宣战：沿江一公里范围内化工企业3年全部“清零”！

“保护长江责任重大，生态环保是我们的‘必答题’，不是‘选择题’。”宜昌市委主要负责人表示。

退的是化工企业，进的是环保事业。2017年，长江宜昌段水质从Ⅲ类提升到Ⅱ类，长江、清江等重要河流的国家地表水考核断面水质全面达标。

湖南岳阳城陵矶新港区，11.9公里的长江岸线上，曾密布着15家码头经营单位、47个泊位。湖南坚决推进长江岸线保护，去年全面关停39个非法砂石码头，收回岸线10余公里。

上海崇明三岛之一的长兴岛上，700多亩生态林将青草沙水库与生活生产区隔离。这片相当于10个杭州西湖大小的水域，给一半以上的上海人口提供了清洁饮用水源。

2017年2月，上海制定出台《崇明世界级生态岛发展“十三五”规划》，不搞大开发理念更坚决，绿色发展导向更鲜明。崇明设立了全市最高的绿色发展门槛，一方面优化产业准入负面清单，另一方面引导本岛产业向园区集中，发展符合生态环保要求的生产性服务业，建设绿色经济的示范区域。

离青草沙水库不远，就是长江口中华鲟自然保护区，孵化后顺流而下的中华鲟幼鱼将在此停留数月，适应咸潮后，游向海洋。

“中华鲟的保护应该是在整条长江里，而不只是某个保护区。”长江口中华鲟自然保护区管理处处长刘健期盼这一天能早日到来。“长江生态好不好，不是人说了算，而是鱼说了算。”

建机制，促协作

共抓大保护，“共”字很关键。

今年初，云贵川3省正式签署赤水河流域横向生态补偿协议。此前的2013年6月，3省签订了跨界流域联合执法协议。

护好一江水，劲往一处使，上下游省份联动护江渐成趋势。

新安江上，安徽、浙江的环保监测人员每月都会在两省交界处共同提取水样，再分别带回检测，其结果关系到亿元资金走向。自2012年两省试点建立生态补偿机制以来，新安江流域每年的总体水质都为优，安徽省黄山市也因此顺利拿到生态补偿资金。

2016年以来，长江经济带规划政策体系不断完善，《长江经济带发展规划纲要》及10个专项规划印发实施，超过10个涉及多领域的政策文件出台实施。由长江经济带发展领导小组办公室牵头、沿江11省市参加的长江经济带“1+3”省际协商合作机制全面建立；长江下游4省市、中游3省和上游4省市分别建立省际协商合作机制，为区域生态环境联防联控提供保障。

探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径，越来越多的资本、技术等要素正向保护长江生态集聚。

“江边装个充电宝，船靠港口扫一扫，方便快捷又环保，能耗成本都变少。”湖南岳阳城陵矶港口，使用岸电系统的货船船长邓德明说，过去船舶停靠港口时使用柴油机发电，噪音大、污染环境，现在用电，方便又环保。

政府负责关停取缔排污企业，清溪谷公司负责修复生态湿地。四川泸州市纳溪区引入企业参与环保，不仅拓宽了资金渠道，也减轻了后续养护压力。

“以前，你跟我说这清溪河还能变清，我想都不敢想。现在还真是近在眼前了，污染企业已经关了几年，湿地边的竹子正在长高。”纳溪区大渡口镇民强村村民龙廷友说。

“你从雪山走来，春潮是你的风采。你向东海奔去，惊涛是你的气概……”——“功成不必在我，功成必定有我”，一张蓝图绘到底，让母亲河永葆生机活力。