长江，中华民族的母亲河，中华民族发展的重要支撑，走近她、感受她、读懂她成为许多人心底的梦想。

这个火热的夏天，各大媒体记者踏上了“圆梦之旅”。自7月20日起，“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访团和随行专家一起，从云南丽江启程，顺江而下，追寻一泓滇池如何从“城市伤疤”逐渐恢复清波荡漾，讲述三峡义工守护绿色长堤的动人故事，思考全流域脱贫攻坚的现实课题，见证智能制造引领长江沿线产业蝶变……这些沾泥土、带露珠、冒热气的新闻报道，以及有高度、有温度、有厚度的评论文章，让许多读者感觉“如临长江”，感到“很解渴”，也引发广大干部群众对长江经济带发展的深入思考。

“共抓大保护，不搞大开发”“探索出一条生态优先、绿色发展新路子”，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把长江经济带发展作为国家一项重大战略予以推进，习近平总书记先后两次亲自主持召开了长江经济带发展座谈会，深刻阐明推动长江经济带发展需要正确把握的重大问题并作出工作部署。从《长江经济带发展规划纲要》及10个专项规划印发实施，不断完善规划政策体系；到破解“化工围江”、整治非法码头、治理污染、修复湿地，把修复长江生态环境摆在压倒性位置；再到近两年来，长江经济带沿线省市经济增速总体高于全国平均水平，人民生活水平明显提高……实践表明，长江经济带发展在理念上形成高度共识，在行动中走向一盘棋，正加快迈向高质量发展阶段，新时代的长江之歌已经奏响。

奏响新时代的长江之歌，新闻媒体义不容辞、重任在肩。从这次主题采访实践看，用鲜活的笔触、生动的镜头全方位、多角度反映长江经济带的过去、现在和未来，最能激发共鸣。那些感人的故事、动人的细节，既彰显了党中央决策部署的科学性、前瞻性、正确性，又能使人看到各地区各部门贯彻落实党中央决策部署的实际行动和显著成效。这些沿江省市发展的成功经验和有益思考，对于启迪各地进一步推动高质量发展有着积极意义。同时，面对长江生态环境依然严峻的形势，面对不折不扣贯彻落实党中央决策部署的要求，新闻媒体要以敏锐的眼光发现问题，以独特的视角分析问题，以务实的建议推动解决问题，促进各级政府和各类企业落实主体责任，采取有力措施，共同守护惠及后世的生态长江，打造积蓄新动能的经济长江，构筑底蕴厚重的文化长江，建设幸福美满的民生长江。

大江流日夜，慷慨歌未央。推动长江经济带发展是关系国家发展全局的重大战略，事关中华民族长远利益。尽管主题采访活动结束了，但推动长江经济带发展，既是一场攻坚战，更是一场持久战，新闻战线持续做好宣传报道，积极为保护长江生态环境鼓与呼，更好为长江经济带发展营造良好的舆论氛围，雄浑壮美的新时代长江之歌将唱响在母亲河上。