保障人民健康安全，习近平总书记这样说

8月16日，中共中央政治局常务委员会召开会议，听取关于吉林长春长生公司问题疫苗案件调查及有关问责情况的汇报。中共中央总书记习近平主持会议并发表了重要讲话。这起问题疫苗案件发生以来，习近平总书记高度重视，多次作出重要指示，要求立即查清事实真相，严肃问责，依法从严处理，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会稳定大局。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视人民健康安全，在不同场合多次强调保障食品安全、药品安全等的重要性，发表了一系列关于保障人民健康安全的重要论述。

1、以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制

确保药品安全是各级党委和政府义不容辞之责，要始终把人民群众的身体健康放在首位，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

——对吉林长春长生生物疫苗案件作出的重要指示（2018年7月23日）

2、完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。实施食品安全战略，让人民吃得放心。

——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告（2017年10月18日）

3、加强食品安全监管，要严字当头，严谨标准、严格监管、严厉处罚、严肃问责

加强食品安全监管，关系全国13亿多人“舌尖上的安全”，关系广大人民群众身体健康和生命安全。要严字当头，严谨标准、严格监管、严厉处罚、严肃问责，各级党委和政府要作为一项重大政治任务来抓。要坚持源头严防、过程严管、风险严控，完善食品药品安全监管体制，加强统一性、权威性。要从满足普遍需求出发，促进餐饮业提高安全质量。

——在中央财经领导小组第十四次会议上的讲话（2016年12月21日）

4、没有全民健康，就没有全面小康

没有全民健康，就没有全面小康。要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康。

——在全国卫生与健康大会上的讲话（2016年8月19日至20日）

5、树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心

要重视少年儿童健康，全面加强幼儿园、中小学的卫生与健康工作，加强健康知识宣传力度，提高学生主动防病意识，有针对性地实施贫困地区学生营养餐或营养包行动，保障生长发育。要重视重点人群健康，保障妇幼健康，为老年人提供连续的健康管理服务和医疗服务，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，关注流动人口健康问题，深入实施健康扶贫工程。

——在全国卫生与健康大会上的讲话（2016年8月19日至20日）

6、牢固树立安全发展理念，健全公共安全体系，努力减少公共安全事件对人民生命健康的威胁

要贯彻食品安全法，完善食品安全体系，加强食品安全监管，严把从农田到餐桌的每一道防线。要牢固树立安全发展理念，健全公共安全体系，努力减少公共安全事件对人民生命健康的威胁。

——在全国卫生与健康大会上的讲话（2016年8月19日至20日）

7、推进健康中国建设，是我们党对人民的郑重承诺

推进健康中国建设，是我们党对人民的郑重承诺。各级党委和政府要把这项重大民心工程摆上重要日程，强化责任担当，狠抓推动落实。

——在全国卫生与健康大会上的讲话（2016年8月19日至20日）

8、要下大气力抓好，生产廉价、高效、优质、群众需要的药品，杜绝假冒伪劣

医疗保健是全面建成小康社会的重要方面，要下大气力抓好，生产廉价、高效、优质、群众需要的药品，杜绝假冒伪劣，切实保障老百姓的生命健康权益。中医药是中华文明瑰宝，是5000多年文明的结晶，在全民健康中应该更好发挥作用。

——在江中药谷制造基地考察时强调（2016年2月3日）

9、民生工作直接同老百姓见面、对账，来不得半点虚假

要着力保障民生建设资金投入，全力解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题，保障民生链正常运转。民生工作直接同老百姓见面、对账，来不得半点虚假，既要积极而为，又要量力而行，承诺了的就要兑现。

——在部分省区党委主要负责同志座谈会上的讲话（2015年7月17日）

10、用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众“舌尖上的安全”

食品安全源头在农产品，基础在农业，必须正本清源，首先把农产品质量抓好。要把农产品质量安全作为转变农业发展方式、加快现代农业建设的关键环节，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。

——在中央农村工作会议上的讲话（2013年12月23日至24日）

（来源：人民网-中国共产党新闻网）