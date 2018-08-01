2018世界人工智能大会倒计时 腾讯三大AI实验室将集中亮相

8月18日上午，2018世界人工智能大会倒计时30天活动在上海举办，这场由国家发展改革委、工业信息化部、科技部、国家网信办、中国科学院、中国工程院和上海市人民政府共同主办的2018世界人工智能大会将于今年9月17到19日在上海西岸举办。腾讯受邀参会，将主办腾讯人工智能主题论坛及腾讯应用体验专区展。

马化腾发表演讲 AI产品集体出动 腾讯将携三大AI实验室亮相

腾讯副总裁、腾讯上海分公司总经理张立军介绍，届时腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾将发表演讲，同时，腾讯将主办腾讯人工智能主题论坛及腾讯应用体验专区展，充分展现腾讯目前在人工智能领域最核心的前沿技术及取得的应用成果。

“腾讯AI Lab、腾讯优图、WeChat AI三大AI 实验室，作为腾讯强大的技术基石将集体亮相大会。”与此同时，腾讯的众多AI落地产品将集体亮相腾讯应用体验专区展，包括腾讯觅影、腾讯绝艺、微信支付智慧生活、腾讯灯塔、腾讯翻译君、天天P 图等。



图注：参会企业代表答记者问

腾讯副总裁、腾讯上海分公司总经理张立军（左三）

除展示腾讯内部三大AI lab 的产品和应用外，腾讯还将在德馆展示腾讯AI生态链上超过30家生态合作伙伴的AI 产品和应用。张立军介绍，展区的内多款产品展示可以互动，比如让参观者与AI一起下下棋，直观感受人工智能。

在大会的“AI+”展区，腾讯也将展示“智慧健康”、“智慧生活”等成果。

腾讯开放AI 技术 希望助力各行各业 推动社会效率的提升

腾讯早在2012 年就在上海布局人工智能项目，腾讯优图实验室的总部就在上海。作为国内顶级的机器学习研发平台，优图实验室集聚了国内最优秀的AI 人才和研究团队，在人脸识别、图像识别、医疗AI、OCR 识别等领域具有世界领先的技术水平和完整解决方案。

图注：大会为战略合作伙伴颁发证书

腾讯副总裁、腾讯上海分公司总经理张立军（左四）

据了解，腾讯人工智能的愿景是AI in all，希望将AI 技术开放出去，助力各行各业，推动社会效率的提升，腾讯在AI 上面的考虑主要基于四个垂直领域：机器学习、自然语言处理、语音识别和计算机视觉四个方向的基础研究。未来腾讯的人工智能服务将紧密围绕内容、社交、游戏三个核心应用场景展开，并将人工智能工具以API 形式开放出去，推动行业的健康发展。