沪出台预案保障进博会食品安全-建立食品安全事故样品检测“绿色通道”和病人救治“绿色通道”，保证快出结果快速救治

记者 徐妍斐

晨报讯 还有两个多月，首届中国进口博览会即将在沪举办，为了做好食品安全保障工作，日前上海市食药监局印发了《2018年首届中国进口博览会食品安全事故应急预案》（以下简称《预案》）的通知，确保特殊时期食品安全事故稳妥处置。

《预案》要求确保食品安全事故处置组织领导有力，确保处置人员充沛，确保事件发生后的第一时间赶赴现场快速处置。市食品药品监管局、区市场监管局、市局执法总队、各食品药品检验所均应成立主要领导担任组长的食品安全事故处置领导小组。实行分管领导每天备班制。

青浦、闵行、嘉定、长宁等区市场监管局执法大队和市场监管所，以及市局执法总队均应组织建立至少两个食品安全事故处置小组，实行每天轮换备班制。本市其余各区市场局的执法大队、市场监管所至少应组建一个食品安全事故处置小组，实行备班制。

市食品药品监管局建立全市食品安全事故处置人员库，建立全市食品安全事故处置工作网络。

采样检测方面，做好食品安全事故流行病学调查准备工作，特别是病人流行病学个案调查准备，以及食品、操作环节、呕吐物、肛拭、粪便等采样用品准备；建立食品安全事故样品检测“绿色通道”，保证最短时间出具检测结果。病人救治方面，建立“绿色通道”，保证病人得到快速有效救治。

《预案》要求，各区市场监管局接到食品安全事故报告或上级指令后，应立即指定事故处置负责领导和调查组长，组织处置人员组成“事故卫生学调查控制组”，立即赶赴肇事单位等事故现场。食品安全事故人数≥6人或涉及参加进博会人员的，区市场监管局分管局长应到现场组织指挥；食品安全事故人数≥10人或涉及参加进博会人员6人以上的，区市场监管局主要领导应到现场组织指挥。

各区市场监管局接到食品安全事故报告，经初步核实，食品安全事故人数≥6人，一律协调通报区公安部门参与调查。