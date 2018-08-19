台风过后书展迎周末大客流，众嘉宾到场与读者互动-与上海书展一起成长与上海书展不见不散

晨报记者 徐 颖

实习生 陈君燕 刘 菁

昨天，台风过后的上海书展迎来了周末大客流，人气爆棚。上午近10点，记者在上海展览中心南京西路上的7号门看到，队伍一直排到了旁边的非机动车道，位于延安中路上的2号门和3号门，也呈现了壮观的排队景象。下午两点，等待进场的队伍长度更是达到顶峰。书展主办方开启乘凉喷雾，给读者降温。

除了趁着周末休息来书展的上班族之外，还有带着孩子来的祖孙三代、放暑假的中小学生、甚至还有因行动不便而坐在轮椅上的老人，显示出上海读者对书展的巨大热情。上海书展创办十五年来，早已是大家心目中每年夏天的重要节日。他们在书展上感受悦读的魅力，与上海书展一起成长。

而昨日书展，也是活动最为丰富的一天，重量级嘉宾云集，幾米、余秋雨、大冰、曹可凡、李骥、苏童、韩少功、叶兆言以及现象级全球畅销书《岛上书店》作者加·泽文等轮番登场，让读者大呼满足。

“漫忆父亲刘少奇”引感动

昨天书展的中心活动区中央大厅，人气最为火爆。一场接一场重量级活动，以及重磅图书的推出吸引了众多读者，中央大厅几乎“寸步难行”。

《梦回万里 卫黄保华——漫忆父亲刘少奇与国防、军事、军队》新书首发式在中央大厅举行。全国人大财经委副主任、原解放军总后勤部政委、上将、刘少奇同志之子刘源亲临现场，分享了书中精彩内容。现场聚集了大量读者，场面十分火爆。许多年长读者早早就来到现场，有人提前了1个多小时等候。

今年是刘少奇同志诞辰120周年。为学习老一辈无产阶级革命家为党和人民的事业不懈奋斗的崇高风范，激发青年一代尤其是当代军人对历史的感悟，刘源上将撰写了《梦回万里 卫黄保华——漫忆父亲刘少奇与国防、军事、军队》一书，由人民出版社出版。全书共13万余字，并刊登200余幅图片，融入62段二维码，以图文并茂的视频书形式，多维、立体地展现了刘少奇在国防、军事和军队建设方面的丰功伟绩。同时，作者从子女、军队领导的独特角度，以简洁、浓情且富有个性化的语言，对党史上的若干重大事件娓娓道来。其中，不乏独家掌握的史料及补白新解，并以独立视角来评析提问。

余秋雨带来《演讲书系》

昨天书展上，东方出版中心与喜马拉雅FM联合举办了“余秋雨演讲书系读者见面会”。余秋雨的3本著作《境外演讲》《台湾论学》《北大授课》由东方出版中心和商务印书馆联合推出。

活动现场人头攒动，更有许多爷爷奶奶辈的忠实读者早早来到现场耐心等待余秋雨的到来。有读者提前一小时就来排队。

本次活动筹办阶段，余秋雨特意叮嘱活动主办方不要预设演讲主题，而是通过线上、线下的方式向读者听众征集问题。短短几天，百余名读者提出的问题就被收集。其中较多的还是与文化相关的问题。

这些年，余秋雨一直在各种场合谈论中国文化相关的问题，包括在联合国总部，在美国、新加坡，在中国的港澳台地区，在哈佛大学、耶鲁大学、北京大学等学校的讲台上。他将这些演讲的讲稿、对话整理成《境外演讲》《台湾论学》《北大授课》三本书，让更多的读者了解中华文化旺盛的生命力。

《岛上书店》作者掀热潮

昨日下午，现象级全球畅销书《岛上书店》作者加·泽文现身上海展览中心东一馆签售。据主办方读客文化透露，这是加·泽文本次中国行的最后一场活动。活动正式开始前一个小时，场馆内上一场活动还未结束，已经有不少读者拿着《岛上书店》《太年轻》等书在现场焦急地盼望着。

这是泽文第二次来上海签售。第一次是2016年上海书展期间。据责编叶启秀回忆，当时的签售现场格外热闹，离签售还有一个多小时，就已排起200多米的长龙，被称为当年书展最火爆场面。昨天，东一馆活动场地也被挤得水泄不通。来签售的读者大部分是80、90后，甚至还有一个提着行李箱从深圳赶来的年轻人。不少读者表示，平时生活节奏快，压力特别大，所以就更倾向于轻松、快速的阅读方式，尤其是像《岛上书店》《解忧杂货店》等两个小时就能看完的轻松治愈类图书。

李小姐告诉记者，2015年是她人生中最艰难的一年，失恋加失业的双重打击让她整日躲在房间里不出门，直到闺蜜逼她看完了《岛上书店》。“这本书拯救了处在绝境中的我，陪我熬过了最难熬的一段时间，给了我重新开始的勇气。所以一听说作者要来签售我就报名了，我想好好谢谢她。”

此次加·泽文新作《太年轻》，和她之前的许多作品一样，也是“治愈系”小说，因此再度受到了读者的追捧，现场互动热烈。