2018世界人工智能大会形象标识亮相-将于今年9月17-19日在上海西岸举办 将展出“天擎”系统、自动驾驶等技术

晨报记者 潘 文

2018世界人工智能大会将于今年9月17-19日在上海西岸举办。昨日上午，在2018世界人工智能大会倒计时30天活动上，2018世界人工智能大会形象宣传片和首批战略合作伙伴正式发布。

当日，2018世界人工智能大会形象标识正式公布。

注重应用体验和现场展示

本次大会的特点是“高端化、国际化、专业化、市场化”，特别注重应用体验和现场展示。根据龙华直升机场和油罐艺术公园的地理条件，因地制宜、优选近百家中外企业，将组织一次集中式、场景式、浸入式的A I应用体验展示。

据市经济信息化委主任陈鸣波介绍，本次大会共设计了7个“AI+”主题，体现了科技创新与行业应用紧密相联的理念。“A I+交通”应用体验，将通过无人驾驶汽车的“毫秒安全”，以及无人机服务“智慧城市”等技术创新成果，体现“车路协同、智慧互通”。“A I+金融”应用体验，将围绕无人银行、个人理财、智慧风投等方面展开，体现“智慧风控、金融变革”。“A I+零售”应用体验，将围绕无人超市、无人货柜等展开，体现“智能新零售、消费新生态”。

“A I+健康”应用体验，通过手术机器人、康复机器人、病历阅读等，展现人工智能与医疗健康的结合，体现“优化资源、改善民生”。“A I+智造”应用体验，通过虚拟可视化工厂、工业智造、智慧家居等，展示人工智能与工业制造的结合，体现“高效节能、智慧生产”。“A I+教育”应用体验，让观众感受丰富多彩的人工智能教育娱乐方式，体现“寓教于乐、个性化学习”。“A I+服务”分布在场馆各处，展示A I帮助人类达成一些目标、带来更好的生活状态，体现“人机交互、在你身边”。

目前，已确认参会的演讲嘉宾有260多人，包括获得图灵奖、诺贝尔奖的学术界领军人物50多人、产业界领袖100多人，以及国际组织和国外政府领导人等。参加A I应用体验和展览展示的企业超过150家。

将展出自动驾驶等技术

大会中心展区主题为“城市智脑+智能核芯+创新算法”，体现了“数据、算力、算法”三大要素，共有谷歌、ARM、华为、阿里、腾讯、商汤等一批中外企业参加，大会期间还邀请相关企业举办相应新产品新技术发布及项目签约等活动。

记者从相关企业了解到，在2018世界人工智能大会上，阿里巴巴将展出“天擎”系统，该系统是一个将数据接入、数据管理、模型算法、实践应用等功能集于一体的大规模视觉计算平台，为城市级别的数据资源利用提供了一套规范完整的应用架构体系。百度将面向世界展示全球领先的自动驾驶技术。华为将展示华为云企业智能EI、智能边缘、A I硬件平台、行业生态等领域成果，同时就交通、工业等行业场景的华为云EI智能体做展示。

商汤将承办以“智引万物”为主题的人工智能基础平台论坛，邀约国内外领先的人工智能平台企业高层出席，就A I基础技术平台与产品创新等话题展开探讨；应用体验环节，除在特装展区全面呈现原创AI技术外，还将为莅临本次大会的嘉宾带来全历程智慧体验。科大讯飞将主办人机交互创新应用大赛，承办大会分论坛，邀请行业专家、A I 生态伙伴进行主题分享，主要从技术、产业、应用等角度对人工智能技术和产业的发展现状进行深入研讨。在应用展示环节，将参与教育和金融两大星球的沉浸式展示。腾讯将集中展示“腾讯绝艺”、“腾讯觅影”、“智慧生活”等核心能力和应用。据了解，“腾讯觅影”是腾讯首款人工智能与医学结合的A I医学产品。

此外，作为大会的重要组成部分，2018世界人工智能创新大赛由市经济信息化发展研究中心牵头组织，已于6月13日正式启动，以“启迪智能，起航未来”为主题，聚焦“人机交互、无人驾驶、医疗创新和智能机器人”四个方向，面向全球招募参赛团队，大赛将在8月底评选出各自优胜项目，并在大会期间举行颁奖仪式。