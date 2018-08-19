手指点一点，难事不再难-梅陇镇社区服务智能“Yi”平台3.0版上线，进一步为民化解烦心事

社区晨报记者 张 莉 黄志强

“遇到问题，只要点开‘Yi’平台，基本都能得到解决”。

近日，由闵行区梅陇镇社区中心、房管办事处和综治办联合创建，以微信公众号为载体的综合性社区服务云端智能管理服务“Yi”平台3.0版上线试运营。目前，全镇117个小区已全面使用，关注人数约为70000人。12个小区的实名注册率达到了50%以上，实名注册用户已达到20000人左右。

提高社区自治参与性

什么是“Yi”平台？

面对记者的疑问，梅陇镇社区事务办沈懿介绍，“Yi”平台云端系统集成了业主大会线上表决系统、信息发布、云物业管理、用户身份标签管理、考核管理、便民服务、志愿者管理、在线咨询、和大调研等9大模块、33项功能，前端界面由“Yi社区”、“Yi平安”、“Yi家人”三大主栏目组成，小区居民和业主可以通过其中的19个子栏目使用“Yi”平台，了解小区最新动态、各类信息，并通过线上互动，参与社区事务的管理，共同创建美好家园。

望族新苑小区居委就把每月一次的“四位一体”议事内容搬到了“Yi”平台上，将小区的大事小事用活泼生动的语言征询和告知小区居民、业主。比如，开展小区消防演习活动前夕，居委会工作人员就此事先在平台上征求了居民意见，并征集到了热心志愿者参与，同时在平台上发布所有工作安排和组织任务，让所有小区居民都清楚地了解活动每个细节。

梅陇二村141-185号小区居民们最关心的是停车难问题。不少业主因为找不到车位，只好将车子停进绿化带，严重影响小区环境。为此，业委会通过“Yi”平台就是否增加小区停车位、如何改造绿化打通生命通道改造等问题，发布了告业主书，征询业主们意见，得到了80%以上业主的响应。大家通过微信“Yi”平台献计献策，讨论最可行的方案，让困扰许久的停车难问题在最短的时间得以解决。

同样，绿地春申小区业委会换届改选也因“Yi”平台的宣传，让年长的业主、年轻的业主都了解了具体的改选信息。值得一提的是，此次换届改选通过线上投票和线下投票结合的方式，让实际投票率从过去的45%提高到81%，换届周期更是缩短到了三个月。

实现一键式信息速递服务

据了解，在“Yi”平台上，居委书记是小区“Yi”平台管理的第一负责人，居委专职副书记负责“Yi”平台操作，不定期发布与小区相关的动态信息，居民可进入相应板块查看内容。梅陇镇社区中心、房管办、综治办、司法所、社保中心、文体中心等相关职能部门，则通过“Yi”平台指导监督居委工作，并解答居民的相关疑惑，实现对居民一键式的信息速递服务。

“‘Yi’平台不仅能使居民及时了解小区信息，还能查询包括用工、计生、住房等14类共180项民生办事指南，帮助居民了解办事流程、办理条件和政策法规，同时也为居委实行‘全岗通’提供技术支撑。”沈懿告诉记者，将各职能部门便民信息综合到“Yi”平台上，既可以使居民及时了解最新的政策信息，更可以为居民办理相关事务提供便利。

比如，年长的小区居民比较关心退休补贴等政策，没有“Yi”平台时，他们只能前往居委会办公点问询，而后择日办理。有了“Yi”平台，年长的居民们就可以先在家中查询相关政策，了解自己是否符合办理条件。确定符合后，再前往办理，节省了中间多次问询的环节。

又比如，年轻的小区居民平时上下班时间与各职能部门相同，等到下班赶来办理时，受理的职能部门基本已经下班，只能下次再来。现在，有了“Yi”平台，他们就可以事先了解事务办理的流程和时间，准确地加以安排，避免白跑一趟。

此外，为了对“Yi”平台进行大数据分析，梅陇镇相关部门还开发了“Yi”平台大数据监控管理看板。不仅可以实时查看全镇小区的各类信息情况（如业主注册、房产认证、业主表决、物业评价、文章统计、司法咨询等），还可对各维度的服务事项进行分析，提高服务的精确度，做到对社区治理对症下药，实实在在为社区居民解决难题。