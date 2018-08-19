居委牵手居民解决小区停车难题

社区晨报记者 龙廷恺

无处停车和无序停车，是让许多居民以及小区管理者头疼的难题，尤其是对于一些没有物业公司管理的二级旧里，一旦遇到停车矛盾，居民们更是无处申辩，位于虹口区北外滩街道三联居民区的三益邨就长期被此困扰。但就在近日，这个存在多年的问题被顺利解决，一整套的长效管理机制也在三益邨里落地生根。

长期以来，车辆无序停放、僵尸车霸占车位、车位不够等问题一直都是居民区两委班子想要着手解决的问题，只是由于没有物业，很难开展相关工作。当三益邨的居民向居委会提出想要解决二级旧里中的停车问题时，居委干部很是惊喜。

居民区两委班子第一时间组织居民代表一起座谈，商议如何解决小区停车问题，并且很快达成了共识。既然是要解决家门口的问题，那就应该依靠居民的自治能力，居民代表同意应通过“居民自治”实现三益邨停车的有序管理。有了解决的办法就要有人执行，于是由15位居民组成的“三联停车自治小组”立刻成立，居委指派责任居委干部对组织运作进行监督指导，并经过走访推举，三益邨的停车管理员也产生了。

有了停车管理的团队，还要有好的管理制度跟上。通过学习借鉴一般小区的停车管理规则，三益邨的停车管理制度草案被确定下来，这是由自治小组拟定起草，经过居民区两委班子指导，听取里弄居民意见后形成的，体现了居民自治的规范性，同时也反映着居民们的意见与诉求。由于居民们没有物业管理经验，对弄堂里应该如何划分车位缺少经验，在居民区两委班子的协调下，由管理住宅小区的物业公司协助自治小组进行了停车位规划，并划好白线，让原本只能无序停车的三益邨变得井井有条。同时自治小组开始在弄堂里开展车辆登记排摸，并劝离、清理了停放在这里的多辆僵尸车，将停车资源真正还给了居民。

如今的三益邨里车辆停放非常有序，管理员每天都会做好停车记录，并定时向自治小组进行汇报，自治小组则会每月公布三益邨的停车情况让居民知晓，实现长效管理机制的落实。