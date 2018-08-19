打破时空局限 阅读历史建筑-“最爱人文江宁”平台上线

社区晨报记者 丁 皓

老建筑是活着的历史，也是可以触摸的时代记忆。静安区江宁路街道辖区内历史建筑资源丰富，人文遗迹众多。近年来，江宁路街道从打造江宁人情味、到启动追寻老街坊老建筑的记忆江宁等系列活动，围绕着独有的江宁人文建筑，把江宁文化的影响力不断扩大，辐射到周边。

近日，“最爱人文江宁”平台正式上线，居民可关注微信公众号“in江宁”进入该平台。据介绍，“最爱人文江宁”平台通过线上展示的方式，把江宁辖区内的71处历史建筑囊括其中，并结合移动互联网时代的线上阅读习惯，开启线下为线上标示地理存在、线上为线下突破时空局限的互动展示方式，让手机端用户能够迅速了解这些历史建筑并产生浓厚的兴趣，真正做到大家在漫步江宁的同时，阅读江宁、品味江宁。

在“最爱人文江宁”平台上的主页面，可以看到71个历史建筑的地标展示。下方分为文保单位、历史建筑、江宁记忆、红色记忆、文化场域、民族品牌、宗教场所等八个分类，搜索起来方便快捷。平台通过“我的卡牌”和“回忆值排名”等互动功能，让每一个到访者留下自己的足迹并看到造访的地标数量，以及在朋友间的排名。更重要的是，每一次浏览都是一次读者对历史建筑保护的承诺。目前，71处历史建筑中，已有52处进行了线下的二维码挂牌，其余19处为线上二维码。读者可以通过扫描二维码获取地标卡牌，手机卡牌获得积分，通过重复签到及分享等方式参与活动，提升排名。

值得一提的是，每一个建筑图文介绍采取下拉菜单的方式，阅读起来十分舒服，如果不方便阅读，也可以在右上角点击声音图标，闭眼倾听这个建筑的介绍。下方的签到、分享卡牌等图标操作起来也十分方便。据悉，活动设置的奖励时间为即日起至2019年6月28日，每季度排名前30位的参与者，将给予不同的奖励。