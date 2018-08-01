“认识躁郁症”系列之二：-“大概还需要很长时间，我才能慢慢好起来”

星期日周刊记者 顾 筝

讲述者：闻 欣（化名） 身份：大学生，躁郁症患者

闻欣的父母非常失望，他们不明白，以前那个听话，努力的女儿去哪了？她过去是那么的无可挑剔，可现在身上那些好的标签怎么都没了？

闻欣也感到失望，她痛苦，难过，抑郁，对自己不认可，可是这些全都没人理解。她控制不了自己的情绪，她也不知道自己怎么了？

在被查出得了双相情感障碍（俗称“躁郁症”）之后，闻欣才意识到，自己是生了病。只是这病不像某些器官类疾病一样，吃药之后就能痊愈了，它会波动起伏。

我高兴不起来

症状出现，是在大一上学期。

高考志愿，并非我的意愿。我很喜欢文科，特别想考中文系，但父母坚决不同意，他们想让我读金融专业。我拗不过他们，只能根据他们的意见填报了志愿。

我的成绩很好，顺利考入了名牌大学的金融专业。父母欢喜雀跃，在家摆了盛大的酒席。亲戚朋友邻居都来祝贺，他们对着父母说：“你们女儿可有出息了，将来肯定很有成就。”

一片热闹中，我冷眼旁观，自己一点都高兴不起来。甚至心里有一点恨，我那么多年的努力，结果都白费了。

进入大学，环境对我来说很陌生，宿舍的同学都是城市背景，只有我一个是从农村来的，彼此之间共同语言不多，我感觉很孤单。

更大的压力来自于学业，不管是高等数学还是专业课程，我都觉得很难。每一天晚上我都在图书馆自习到十一点多才回宿舍，早上最晚7点就起床了。可即使我学习如此刻苦，但上课还是完全听不懂，而且我也发现，自习的时候我什么都看不进去。

我身心俱疲，思想负担很重。回家我和父母沟通在学校遇到的困难，但他们一点都不理解，有时还会责备我。

我继续努力刻苦，但效果不佳，而且我知道我们班毕业之后大部分人都会从事金融工作，我感觉自己的未来被圈定了，而这并不是我要的人生。我鼓起勇气和父母谈了想退学复读的事，他们完全接受不了，还找来老师做我的思想工作。我骑虎难下，不能退学，但想到后面三四年还要如此度过，我感到很绝望。

日子一天天过去，好不容易熬到了寒假，我在家里想着无望的人生，就很想自杀。我偷偷拿了把刀，藏在被子里，割破了自己的手腕。正在那时，门外有家人说话的声音，我一下子清醒了一点，没有再割下去。

手腕割破了，但我并没有觉得很疼，那段时间，我思维混乱，感官机能很不敏感。父母看我情绪不对，找了一个同村的姐姐来开导我，我们在屋外的椅子上坐了很久。我记得她穿着很厚的外套，而我只穿着一件秋衣，她一直问我冷不冷，而我却没什么感觉。

触动我情绪爆发的点来了

寒假过后，新学期开始。

我突然进入了另一种状态，变得很亢奋。我精力充沛，一天只睡6小时还时时精神饱满，每天忙着参加各种活动。我没有饥饿感，一天喝一杯奶茶就行，开学没多久我就瘦了20多斤。

那时父母看着我的状态还挺高兴的，以为我已经好了。倒是我的同学在担心，她当时在学心理学，她说我可能得了躁郁症，建议我去看看专业医生。而我一点都不相信，我说：我没有病，我的状态没有问题。

但就像弦拉得太紧总要被绷断一样，触动我情绪爆发的点终究还是来了。

事情并不大，只是点名而已，但我在那一刻却爆发起来，在教室里和老师大吵大闹。之后看到同学有不好的评价，我又生气又难过，那一天早上我一直坐在操场上哭。

老师了解情况后，把我家人叫来，他们带我去了精神卫生中心，鉴定下来是双相情感障碍。

坚定结果出来，我还是和家人说：我没病。但我当时的状态很反常，家人老师都认为我没法继续上课，让我回老家先服用药物，等稳定了之后再去上课。

在药物的作用下，我感觉自己情绪好了不少，我去精神卫生中心做了量表，数据显示我可以继续上课。

我以为我有了很大的改善，可这个疾病并不像器官上的疾病，吃药甚至是通过做手术的方式就能痊愈，它需要比较长的时间，而且它会波动起伏。

情感稳定剂的药物能让我情绪稳定，但它会让人嗜睡。上课的时候我常常不能控制，倒头就睡，结果除了几门选修课之外，很多课程我都挂科了，这让我感觉很糟糕。

更糟糕的消息来了，和我最亲的家人被查出得了癌症，这对我情绪影响很大。

我没有办法再继续上课，只能休学呆在家里，可没想到，呆在家里，又给了我新的挑战。

休学在家面临的挑战

从小到大，我和父母在一起生活的时间很少。父母在我小学的时候就出去打工了，我就是人们口中的“留守儿童”。

回过头来想，我的情绪其实很早之前就出现问题了，但我没有关注，也没有家人关心。

从初中就开始住校，在全封闭的学校里，校园霸凌真实地存在着。那时我也碰到了和一两个室友处不好关系的问题，当时就曾有过自杀的念头。但家长根本不知道学校里面发生了什么，他们忙着上班，打工，也没有多余的时间和精力去了解孩子们究竟在经历什么。

即使偶尔打电话，问的最多的就是成绩怎么样，读书好不好，其它的，他们没有兴趣去听。

高中，继续读寄宿制学校。

在我们那个小镇，高考对人很重要，所以到了高三这一年，很多家长会回来，专门陪读，但父母觉得我成绩很好，住校并不影响成绩，所以我仍然住校。可那时我的情绪状态一直不太健康，每天晚上我都是哭着上床睡觉的，学校里有心理咨询室，我也去过好多次。

但父母并不了解这些，成绩掩盖了所有的问题，他们认为既然你的成绩仍能名列前茅，那么你就不会有其它问题。

那时由于和父母无法沟通，我希望自己不要去他们所在的城市读大学，但由于父亲的坚持，我还是去了他们同样的城市，还读了自己完全不喜欢的专业。休学在家的时候，每当想到这些我都无法释怀，我不能看到自己当时的报考指导书，一看到我的情绪就会崩溃，哭得不能自己。

由于没有共同在一起生活的经历，所以休学在家和父母住在一起，对我们来说，都是很大的折磨。

在父母看来，以前非常听话，学习努力的那个女儿不见了，我身上那些好的标签都没了。过去的我在他们看来是无可挑剔的，但现在却让他们感到非常失望和绝望。

而在我的心中，我对他们有抱怨，有怨恨，我对他们同样充满了失望。

所以我们双方常常发生激烈的冲突，在这个家中我感到很没有安全感，再次割腕自杀，并且还离家出走过。

父母花了很长时间接纳这样的我，虽然，对他们来说，是越来越失望的过程，但他们只能慢慢接受。

而我在休学的时间，每天都会去图书馆看自己的喜欢的书，也试着在豆瓣上记录自己所看过的书。

在这个过程中，我们开始在浦东新区精神卫生中心的陈发展医生那接受家庭治疗。

我感觉陈医生的话对父亲影响比较大，他告诉我们，家庭成员要改变，要接纳对方，要成为自己。爸爸听了之后，改变挺大的。或许他意识到了，在过去的那么多年，他爱的不是我，而是我的成绩，是把我当成在别人面前的谈资，以此满足他的虚荣心。

而我也知道了，虽然不能把自己的所有问题都归于原生家庭，但它确实一直在影响着我。现在，我按时吃药，也一直在做咨询。可是对我来说，比较难的是，状态还是会有波动，或许还需要一段比较长的时间，才能让自己慢慢地好起来。