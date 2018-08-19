一川

儿子真好！

好在他莫名地给了我烦恼。从出生取名、牙牙学语、填写志愿，到三十而立，都存有一种莫名的担忧。担忧他的工作，纠心他的恋爱，更怕他的失误……这种情结，就像一个“芯片”嵌在脑中，驱使我日日夜夜去想他，恰似李太白的“抽刀断水水更流”，又如少年维特的思恋症。然而，这样的烦恼使我很开心，很满足。什么是血缘？除了DNA，担忧和甘愿为他付出，也许是另一个特征，而且更有质感、更有温度、更为动人！

儿子真好！

好在他莫名地给了我幸福。人到中年，身体健康亮了黄灯。戊戌春日，我急病，住院，开刀。第一时间来到身边的是儿子！他不声不响代表家属签字，毫不犹豫请了长假，还带上“毛脚”——复旦同窗，班主任的女儿，聪明、伶俐、内秀、贤惠。好家伙，长大了，决策如此果断。更暖心的是，每天为我洗脚、擦身，认真、仔细，还不时询问老爸的感觉。啊哈，谁说九零后特别“自我”？唉，术后如厕，最是难为。他居然守在旁边，“同甘共苦”。此时此刻，顿尝一种莫名的滋味，仿佛倾倒的蜂蜜罐——甘甜如泻！

儿子真好！

好在他莫名地给了我希望。仿佛不经意，他悄悄递给我一张复旦大学录取通知书，接着成了小白领，又率真而用心地研讨婚房……小俩口的形影不离，柳梢月下，使我喜孜孜看到了又一个新的家庭细胞，那么充实，那么美丽，那么具有活力！我不禁浮想联翩：加油！加油！莫负青春！天行健，君子当自强不息！希望他早日成熟，对国家和社会有贡献；希望他担负起家的责任，给亲人营造一个诗意的生活港湾；希望他懂得生命的真谛，健康平安！

哈哈哈！儿子真好！