关于仙人掌，我们其实知道的并不多

陈文波

近年来，多肉植物一直是市场上的宠儿，其自带的萌系属性和疗愈效果，让玩“多肉”成为当下都市中人的一种风尚。但过快发展的市场和日益壮大的玩家队伍，也出现了名称混乱等一系列问题。在这样的背景下，由海峡书局策划编著的《中国多肉植物图鉴·仙人掌科》出版就有相当大的积极作用。

所谓多肉植物，又叫多浆植物，是指植物的根、茎、叶三种营养器官中至少有一种肥厚多汁并且具备储存大量水分功能的植物。在当下，多肉植物除了在药用、化妆品以及食用等方面有价值之外，观赏价值是最被市场认可一种重要的功能。目前，在国内流行的多肉植物，以景天科为多，但本书主编、上海植物园高级园艺师谢维荪先生预测，多肉植物的下一个热点，毫无疑问将是仙人掌。

今年74岁的谢维荪先生在上世纪60年代即开始研究多肉植物的栽培，是国内最早研究多肉植物的权威，已经出版了11部专著。为了这本仙人掌图鉴，已经退休了谢老亲自操刀，历时四年，两易其稿，终于完成这本沉甸甸的巨著。在他看来，在多肉植物的大家庭中，仙人掌有着相当重要的意义，“值得这样兴师动众的对待”。

在我们一般人的认识中，说起仙人掌，总会想起沙漠，干旱，墨西哥等一系列的关键词。从日常生活中来说，我们见到仙人掌似乎也是大同小异，或球形或柱形，一般来说，往往出现在都市白领们的电脑前，因为抗辐射这一传说功能被广泛传播。这一点，虽然还没有明确的证据，但仙人掌在晚上吸收二氧化碳这一点就足以证明它们是很理想的室内植物。

然而，在翻开这本书之后，我才发现，对于仙人掌，我们其实知道得太少太少。仙人掌，没那么简单。

首先，仙人掌并没有我们想象中那么平凡，世界上有1400多种仙人掌，一些仙人掌的濒危程度堪比大熊猫。在这本书中，编者依照世界自然保护联盟IUCN2017年2月所更新的资料，将各品种的保护级别进行了一致的标注。其中，已经收入书中的白鹭、白鸟、春星等品种属于极度濒危，在生态上有着相当大的意义。

其次，仙人掌并没有我们想象的那么普通，我们日常看到的仙人掌往往大同小异，殊不知，仙人掌的形态其实可以多姿多彩。俗话说，看花看花，在谢维荪看来，与景天科相比，仙人掌的花形态多样，美不胜收。就连我们所熟知的昙花，其实也是仙人掌科的一种，由此可以想象，开花的仙人掌，是有多美。

还有，仙人掌对于人类的意义更是不容忽视。在和谢维荪的交流中，谢老一直强调，仙人掌的基因对人类的生存有着重大的意义，他说，菲律宾国际水稻研究所进行的全基因植物研究名单中，就有仙人掌。当然这已经属于科学研究的范畴了。

谢维荪说，栽培仙人掌也和栽培其它植物一样，首先要了解它们的习性。一般来说，仙人掌大多数是“夏型种”（冬季休眠），充足的阳光是栽培好仙人掌的主要条件。其他还有冬季大多不能经霜、受雪，夏季要通风，不能持续忍受38℃以上的高温、栽培介质不能滞水等等。但和其他多肉植物特别是“冬型种”（夏季休眠）相比，栽培仙人掌较省能源，也更容易上手。

最后，回到《中国多肉植物图鉴·仙人掌科》这本书，这是海峡书局“中国自然生态图鉴”复合出版工程中的重要项目，在这项工程中，已经出版了《中国鸟类图鉴》《中国蝴蝶图鉴》《中国金鱼图鉴》等一系列生态图书，仙人掌图鉴则是第一本植物图鉴。

值得一提的是，在我国的出版史上，《中国多肉植物图鉴?仙人掌》是第一部采用工具书体的形式，以生态实景照片，图文并茂地记载反映我国境内栽培的仙人掌科多肉植物全貌的大型图鉴类科普读物。

根据海峡书局生态出版项目负责人曲利明介绍，在这本图鉴中共收录800多个仙人掌类品种，来自福建、上海等栽培中心。编者采用亨特系统，对仙人掌类各品种做了形态特征、生态习性及原产地的详尽描述。本书将为仙人掌类植物爱好者提供全面而可靠的参考资料，也为我国外来植物的生态环境学研究提供基础数据。