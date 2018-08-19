别犹豫，去寻找属于你的小众香水

晨报记者 孙怡静 夏曾珍

从古至今，香气是个性的一种象征，代表着万般情丝。古代情侣间有赠香囊的习俗，热播的古装剧《延禧攻略》里璎珞赠给少爷的那枚香囊代表着她的少女心事。而顺嫔即当年的香妃除了美艳，更是自带香气惹人怜爱。

如今，虽然代表情意的香囊已变成各式材质的香水瓶，单一的草药香也被各式花果木香所取代，但香水仍是时尚人士体现个性，传情达意的形式。

这个盛夏，我们就来说说和香水有关的故事。

从王室到平民从固态到液态

人类文明之初，香水的用途是祭天拜祖，最先将香水用于个人的是古埃及人。那时的香水只有膏状，但却丝毫不影响当地人对它的追捧。传闻，最先为之着迷的是埃及艳后，洗澡要用各种气味的香水，坐船时连船帆也要喷有香水。

直到10世纪，阿拉伯科学家发明了蒸馏器，大大改进了蒸馏法，让提取精油变得事半功倍，这才让香水由固态成了液态。14世纪，匈牙利人首次用香精与酒精兑出了现代意义上的香水。初阶段的香水成本高且香气刺鼻，但还是迅速火遍欧洲宫廷。

路易十四对香水的痴迷程度非常夸张，无论是洗脸擦手、清洗衣物，还是庭园打扫，都要撒撒香水；而拿破仑，就连驰骋沙场也要喷香水，几年内用掉了12公斤的香水。即便是后来战败被放逐荒岛，无香可用，也自己琢磨做出了薄荷香水。

19世纪末，人工合成香料的诞生让香水的成本下降，味道变多。香水不再是王室专属，逐渐走向平民。20世纪，香水走入黄金时代，自此各国根据各自民族的习惯喜好做出了各种各样不同的香气。

十一种香调千万种情调

每个人都有自己独特的喜好，但根据地域不同，大家对香水的偏好还是有规律可循。比如，中东人民好浓郁，玫瑰、麝香不离手；南美人民爱果香，榴莲、木瓜是首选；东亚人民偏清淡，白茶、柑橘最常有。香水分为各种不同的香调：

甜美女性气质的花果香调

这是市场上较为多见且接受度较高的香调，花香果香的清甜仿佛就是恋爱中的少女散发的气息。

清爽阳光气质的柑橘香调

柑橘调是指用柠檬、橙子、佛手柑等带有淡淡酸甜的香料构筑的香气。古龙水就是柑橘调的香水。

温暖安神气质的木香调

木质香调的香水通常都含有松木、檀香木、沉香、烟草等香料。香味比较浓郁，能营造出温暖、神秘、沉稳的气息。

清新湿润气质的柑苔香调

柑苔香调主要香调有橡木苔、佛手柑、藿香等。相比花果的香甜，它多了几分雨后树林里的泥土气息，多了一种湿润感，显得清冷一些。

神秘性感气质的东方香调

东方香调顾名思义，是指用东方树木或辛香料、树脂、麝香等动物性香料制造而成的香型。气味比较浓重，很有个人风格。

其他香调

香水香调一共有11种分类，除了上述，还有美食调、皮革调、绿叶调、水生调、馥奇香调。

除了不同的香调，人们谈论香水时也会谈及它的前中后调，这是由于不同香料的挥发速率不同，而出现的几个香味阶段。挥发得快的香料，最先被闻到，所以被称为前调；挥发较慢的则往往被用作尾调。就算是完全一样的香料也会因为香料的配比不同，而产生不同的前中后调。

好味道可求专属香难求

一丝丝的配比变化，就能让香水的气味变化无穷，这也正是每支香水的灵魂所在。

想要挑选合适的香水，最好的方法不是完全改变自己身体的味道，而是尽力让香水去贴近肌肤原有的气味。可以用你的腕间和颈部做试验，轻轻喷几下，如果几个小时后它闻上去自然、贴合、像自己的肌肤一样，那么它是适合你的。

除了各大品牌推出的各式香味的香水，世界各地也有很多定制香水的调香室、实验室。亲自调配出属于你自己的香气也是颇受香水爱好者追逐的体验。

这里，我们为大家推荐一些小众香氛店。

NOSE

推荐理由：创始人是Nina Ricci的孙子，这家店帮助布达佩斯大饭店制作了那只电影里的香水。只卖独立的香水小众品牌，而且极难在其他香水店内找到的。店铺里有调香师，可提供定制调香服务。

地址：20 Rue Bachaum ont 75002 Paris

LIQUIDES IMAGINAIRES

推荐理由：售卖的都是小众沙龙品牌香水，环境优雅像艺术画廊。这家的香水吧非常有名，在里面寻找喜欢的香味就像在试酒般陶醉。

地址：9 rue de Norm andie 75003 Paris

LE LABO

推荐理由：这家香水实验室的原料精油来自法国东南部的香水之都格拉斯，所有香水都用可回收利用的深棕色玻璃瓶盛装，再贴上简易的再生纸标签。

地址：6 rue de Bou rbon-le-Chateau Paris

其实，无论是奢华的名牌香水，还是街边小铺里的小众香水，找到一瓶适合自己或者他的香水本就不是一件容易的事，但寻找与神秘感本身，不也正是香水的独特魅力所在吗？别犹豫，去寻香吧。