新华社北京８月１９日电 题：让亿万人民在共享互联网发展成果上拥有更多获得感——党的十八大以来我国网信事业发展取得新成就

新华社记者王思北

数字信息浪潮风云激荡，网络技术发展日新月异。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央系统部署网络安全和信息化工作，不断推进理论创新和实践创新，走出一条中国特色治网之道，形成了网络强国战略思想，我国网信事业取得历史性成就，亿万人民在共享互联网发展成果上拥有更多获得感。

积极构建天朗气清的精神家园

联合整治炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦、约谈直播短视频平台、将违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单……２０１８年以来，国家主管部门协同发力，对当前社交媒体及网络视频平台上存在的违法违规行为打出一系列“组合重拳”。

网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。

习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上强调，“我们要本着对社会负责、对人民负责的态度，依法加强网络空间治理，加强网络内容建设，做强网上正面宣传，培育积极健康、向上向善的网络文化，用社会主义核心价值观和人类优秀文明成果滋养人心、滋养社会，做到正能量充沛、主旋律高昂，为广大网民特别是青少年营造一个风清气正的网络空间。”

从出台《互联网新闻信息服务管理规定》《互联网用户公众账号信息服务管理规定》等法规规章，为依法管网、办网、用网提供基本依据；到开展“净网”“剑网”“清源”“护苗”等系列专项治理行动，网络谣言、网络色情等网络乱象得到有效整治；再到“全国网络诚信宣传日”“中国好网民工程”等一批活动成功实施，公民网络文明素养大幅提升……

党的十八大以来，有关部门大力推进网络空间法制化，有效规范网络行为，维护网络秩序，净化网络环境，亿万网民共有的精神家园日渐清朗。

全社会共筑网络安全防线

移动网络终端恶意程序不断、人脸识别系统被轻易攻破、网络摄像头泄露个人隐私……万物互联的时代，机遇与挑战并行，便捷和风险共生。

“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。”习近平总书记高屋建瓴的话语，为推动我国网络安全体系的建立，树立正确的网络安全观指明了方向。

２０１７年６月１日，网络安全法正式施行，将网络安全各项工作带入法治化轨道；《国家网络空间安全战略》《通信网络安全防护管理办法》等配套规章、政策文件相继出台，网络空间法治进程迈入新时代。

通过对微信、新浪微博、淘宝网、京东商城等网络产品和服务的隐私条款进行评审，企业违法违规收集用户隐私信息的行为得到有效整改，个人信息保护制度日益完善。

金融、能源、电力、通信、交通等领域的关键信息基础设施建设不断加强；网络安全审查、数据出境安全评估等重要制度逐步建立，为网络安全织密防护网。

“网络空间安全学院”在多所大学落地，“网络空间安全”成为一级学科；连续４年举办国家网络安全宣传周，让“网络安全为人民，网络安全靠人民”的理念深入人心……

党的十八大以来，各方面齐抓共管的良好局面已经形成，凝聚了全社会共同努力的网络安全防线正在高高筑起。

让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感

贵州省贵定县由于地理位置偏僻，交通和信息不畅，这里的云雾贡茶、香酥辣、酥李等农特产品销路过去一直没有打开。如今，这些黔南特产通过农产品电商平台“领略中国”实现了在线销售，搭上互联网的快车走向全国。依靠电商扶贫，当地贫困户的生活正变得越来越好。

贵定县是网络扶贫加快弥合数字鸿沟的一个缩影。今天的中国，网民规模达７．７２亿，其中手机网民规模达７．５３亿。网信事业的发展与１３亿多人民的工作和生活息息相关。

习近平总书记强调，“网信事业要发展，必须贯彻以人民为中心的发展思想”，为网信事业提供了根本遵循。

党的十八大以来，亿万人民在共享互联网发展成果上，有着更多实实在在的获得感——

２０１７年，中国数字经济规模达２７．２万亿元，占ＧＤＰ比重达３２．９％；电子商务、网络零售持续增长，电商推动农村消费规模稳步扩大，物流、电信、交通等农村消费基础设施进一步完善；

从在线办税、医疗挂号、到车主服务，不断细化的信息服务全方位覆盖百姓生活，“互联网＋政务服务”让信息多跑路、群众少跑腿；

ＡＩ智能诊疗系统、无人化超市终端、ＶＲ智慧教室……数字技术正在将人们想象中的智能新生活变为现实。

凡益之道，与时偕行。

党的十九大制定了面向新时代的发展蓝图，提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。伴随着信息技术日新月异的发展，更加便捷、高效的智慧体验指日可待。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国正以更自信、更坚定的步伐，昂首迈向网络强国的新征程。