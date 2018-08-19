【央视快评】以新担当新作为做好新时代宣传思想工作——写在习近平总书记全国宣传思想工作会议重要讲话五周年

p style="text-align: left;"> 2013年8月19日，习近平总书记出席全国宣传思想工作会议并发表重要讲话。总书记深刻阐述了事关宣传思想工作长远发展的一系列重大理论问题和现实问题，进一步明确了做好宣传思想工作的方向目标、重点任务和基本遵循。

“8·19”重要讲话，成为指引我国宣传思想战线开创新局面的强大思想武器和行动纲领。五年来，全社会正能量充沛、人心归聚、正气上扬。“极端重要”已经成为全党全社会对宣传思想工作的共识。

新时代，新起点，新目标，要大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根，这是我们做好新时代宣传思想文化工作的重中之重。宣传思想战线的同志们要立足新起点，自觉以新思想武装头脑指导实践，不断增强政治责任感和时代使命感，坚定对马克思主义和共产主义的信仰、对社会主义的信念，做到“虔诚而执着、至信而深厚”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终坚持正确的政治方向和舆论导向。

创新是推动新时代宣传思想工作的根本动力。正如习近平总书记所强调的，必须始终保持思想的敏锐性和开放度，打破传统思维定势，努力以思想认识新飞跃打开工作新局面。我们要按照总书记的要求，推动在内容、形式、手段等多方面的全方位创新。既要胸怀大局，从党和国家发展的全局来筹划宣传思想工作；又要把握大势，顺应深化改革开放的趋势和全球化的时代潮流推进宣传思想工作；要着眼大事，抓住根本问题和主要矛盾，坚持以人民为中心的导向深入开展宣传思想工作。

新时代宣传思想工作的重心在基层。我们要围绕引人入胜、润物无声地广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想这个重大课题，牢牢坚持群众路线，回答好“为了谁”、“依靠谁”、“我是谁”的问题；把准普通群众关切点，抓住社会发展关键点，激发思想感情共鸣点，用群众的语言、喜闻乐见的形式宣传科学理论、阐释方针政策、传播主流价值，持续提高主流舆论的传播力引导力影响力公信力。

大道恢弘，隐于网络。当前，以互联网为主战场的媒体领域正发生一场前所未有的大变革。读者在哪里，受众在哪里，宣传报道的触角就要伸向哪里，宣传思想工作的着力点和落脚点就要放在哪里。我们要深刻领会和切实遵循习近平总书记的重要指示，深入研究把握互联网条件下的新闻传播规律和新兴媒体发展规律，将更多资源更大气力投向互联网，着力解决好“本领恐慌”问题和一些传统媒体“名存实亡”的问题，培育更多善于运用现代传媒新手段新方法的行家里手，打造更多自主可控、具有强大影响力的主流新媒体平台，彻底打赢互联网作为舆论主阵地的关键之役。

波涛蓄势，起于涓滴；事业兴衰，在于人心。我们要以习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想为指导，在开拓创新中凝聚人心、鼓舞士气，在实践中彰显党的思想宣传生机活力，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供强大保障。（央视评论员）