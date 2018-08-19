习近平：全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作 为开创强军事业新局面提供坚强政治保证

习近平在中央军委党的建设会议上强调

全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作

为开创强军事业新局面提供坚强政治保证

中央军委党的建设会议8月17日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。 新华社记者李刚 摄

中央军委党的建设会议8月17日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。这是习近平亲切接见会议代表。 新华社记者李刚 摄

新华社北京8月19日电（记者梅世雄）中央军委党的建设会议17日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，全面加强新时代我军党的领导和党的建设工作，是推进党的建设新的伟大工程的必然要求，是推进强国强军的必然要求。全军要全面贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入贯彻新时代党的强军思想，落实新时代党的建设总要求，落实新时代党的组织路线，坚持党对军队绝对领导，坚持全面从严治党，坚持聚焦备战打仗，全面提高我军加强党的领导和党的建设工作质量，为实现党在新时代的强军目标、完成好新时代军队使命任务提供坚强政治保证。

17日上午9时30分许，习近平来到京西宾馆，在热烈的掌声中，亲切接见会议代表，同大家合影留念。

习近平在会议上发表重要讲话。他指出，党的十八大之后，党中央和中央军委坚持从政治上建设和掌握军队，特别是召开古田全军政治工作会议，狠抓全面从严治党、全面从严治军，坚持党对军队绝对领导，坚持以整风精神推进政治整训，坚持以理论武装凝心聚魂，坚持把党组织搞坚强，坚持贯彻军队好干部标准，坚持正风肃纪、反腐惩恶，带领全军寻根溯源、革弊鼎新，推动管党治党从宽松软走向严紧硬。我军党的领导和党的建设发生全面深刻变化，为强军事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了坚强政治保证。要认真总结经验，把取得的成果巩固好、发展好。

习近平强调，党的领导和党的建设是我军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，完成好党和人民赋予的新时代使命任务，必须持之以恒、久久为功，下大气力解决我军党的领导和党的建设方面存在的矛盾问题和短板弱项，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，把我军各级党组织建设得更加坚强有力。

习近平指出，坚持党对军队绝对领导是我军加强党的领导和党的建设工作的首要任务。要加强党的政治建设，引导全军坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决听从党中央和中央军委指挥。要坚持用新时代中国特色社会主义思想和新时代党的强军思想武装官兵，铸牢部队对党绝对忠诚的思想根基。要落实党委统一的集体领导下的首长分工负责制，做到一切工作都置于党委统一领导之下，一切重要问题都由党委研究决定。要健全党领导军队的制度体系，全面规范我军党的工作和政治工作。

习近平强调，党的力量来自组织，组织强则军队强。要坚持组织路线服务政治路线，聚焦备战打仗主责主业，加强我军党的组织体系建设，增强各级党组织的领导力、组织力、执行力，把党的政治优势和组织优势转化为制胜优势。要适应改革后的新体制新职能，坚持军委管总、战区主战、军种主建总原则，找准各级各类党组织职能定位，优化组织设置，健全制度机制，改进领导方式，把组织功能充分发挥出来。

习近平指出，军级以上高层党委在我军党的组织体系中地位重要、责任重大。要旗帜鲜明讲政治，站稳政治立场，把准政治方向，坚定政治信念，提升政治能力，确保政治过硬。高层党委要抓备战打仗，提高战略谋划能力、真打实备能力、改革创新能力、科学管理能力、狠抓落实能力。

习近平强调，强军之道，要在得人。要把培养干部、培养人才摆在更加突出的位置，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚矢志强军打赢的各方面优秀人才。要坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，突出政治标准和打仗能力，深入解决选人用人突出问题，把强军事业需要的人用起来，把合适的人放到合适岗位上。要贯彻党中央战略部署，制定和落实好优秀年轻干部培养规划，对看得准的要重点培养，放在备战打仗一线、吃劲要紧岗位和急难险重任务中摔打磨练。

习近平指出，人才资源是强军兴军的宝贵战略资源。要加紧构建“三位一体”新型军事人才培养体系，加大联合作战指挥人才、新型作战力量人才、高层次科技创新人才、高水平战略管理人才培养力度。要完善相关配套政策，加强文职人员队伍建设。要坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，鼓励实干，鼓励创新，帮助解决现实问题，把大家积极性、主动性、创造性充分调动起来。

习近平强调，要以永远在路上的执着和韧劲，坚持严字当头、全面从严、一严到底，深入推进我军党风廉政建设和反腐败斗争。对享乐主义、奢靡之风要穷追猛打，对形式主义、官僚主义要坚决破除。要加快转变治军方式，按法定职责权限履职用权，依据条令条例和规章制度开展工作。要深入开展纪律教育，严格纪律执行，用铁的纪律推动全面从严治党、全面从严治军。

习近平指出，反腐败斗争必须坚定不移抓下去，不会变风转向。要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，健全完善权力运行制约和监督体系，扎紧制度笼子，不给权力脱轨、越轨留空子。要坚持标本兼治，加强党内政治文化建设，注重在固本培元上下功夫，引导大家正心修身、律己持家、清廉为官，自觉抵御歪风邪气的侵蚀。

中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠出席会议，并就贯彻落实习近平重要讲话精神、加强我军党的领导和党的建设工作提出要求。

中央军委委员魏凤和、李作成、苗华、张升民出席会议。各战区、各军兵种、军委机关各部门、军事科学院、国防大学、国防科技大学和武警部队党委书记、副书记以及有关领导同志等参加会议。