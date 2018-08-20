本市四类户外设施纳入必拆范围-户外招牌实行“一店一档”，坚决消除空中坠物隐患

晨报记者 钟 晖

仔细观察，用望远镜看，甚至伸手摸试，仔细感知一下招牌是否有安全隐患，将高空坠物消除在萌芽状态。昨天，绿化市容局、市房管局、市安监局、市公安局等部门对徐汇、闵行等区进行查访。记者随行采访时获悉，全市的户外招牌已实行“一店一档”，四类户外设施纳入必拆范围。

“隐蔽”隐患被铆牢

上海将进一步规范户外广告、招牌、空调外挂机、玻璃幕墙、高楼装饰物等各类建筑附着物的设置和管理，坚决消除空中坠物隐患。四类户外设施纳入必拆范围：一是楼顶的招牌设施，二是设置跨线桥上的户外广告设施，三是外挑式招牌设施，四是木制结构、存在新旧招牌叠加等不符合设置规范要求的户外招牌设施，重点排查，凡是存在安全隐患苗头的全部成片拆除。

昨天上午，记者随行来到位于南丹东路上的新东亚酒店、亚都商务楼一带进行检查。在该区域的一幢高耸的楼顶上，一块招牌存在安全隐患，虽然其位置比较“隐蔽”，地面路人抬头几乎看不到它，但早已被徐汇区有关部门“铆牢”，近期已被要求进行整改。还有一块商家招牌一眼看去并没什么“破绽”，不过再仔细一看其侧面有一小块锈斑。这一细微之处没有逃过查访人员的目光，被当即要求予以消除。

新东亚酒店附近的一桩楼房上挂着“久隆商务”四字，也引起了查访人员的注意。这四个字的组成物体是否“牢靠”要打个问号。它不属于商店招牌，而属于楼宇名称牌。查访人员指出，要提醒楼宇业管理方加以注意。

接着，查访人员来到位于市四中学对面的天钥桥路69弄，其中有一幢“科汇公寓”，四个字的牌子用金黄色的金属物制成挂在外墙上。查访人员提出，这四个字的牢固性要进一步检查，防止其坠落。街道工作人员介绍说：“以前这里的小区墙面上有马赛克材料装饰，一旦脱落掉下可能会殃及他人，为此对马赛克早已进行了拆除。”同时，为了确保群众安全，这里的遮雨篷及空调外罩也拆除了一部分。

力求做到全覆盖无死角

记者还了解到，徐汇区近期开展空中坠物安全隐患排摸，力求做到全覆盖、无死角，并由分条线部门进行抽查。截至8月17日下午5时，已发放签收安全告知书29000余份；户外广告排查数480块；店招店牌排查数10557块，发现隐患803块；户外广告、店招店牌、对旗拆除442块，加固1479块。该区13个街道、镇和258个物业企业，还对937个住宅小区建筑物户外设施安全隐患进行了专项检查。排查中还发现，老旧商品房外墙面砖以及装饰物有脱落情况，为此已先采取搭设临时防护设施，消除安全隐患。