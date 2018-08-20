华山医院皮肤科普通门诊全预约试行“满月”，整体预约率超60%-预约患者就医等候时间缩短近半

晨报记者 潘 文

7月16日，复旦大学附属华山医院皮肤科开始试行普通门诊全预约制，患者可在预计就诊日前四周内选择合适的日期和时间段就诊。近日，记者从华山医院了解到，试行一个月以来，皮肤科普通门诊整体预约率大致稳定在60%以上，预约患者平均等待时间是57分钟，而未预约患者的平均等待时间达到108分钟。但也有不少患者预约后到了医院不知道如何操作，出现了盲目排队的情况。医院建议患者按预约提示的时段前往医院挂号，避免长时间等待，同时将加强现场引导。

预约患者约1小时看完病

8月14日晚，市民胡女士通过华山医院的微信预约了次日下午的皮肤科普通门诊号，“我下午1点到达医院，人工窗口只有七八个人在排队，于是通过窗口挂了号，下午1点半开诊，到了两点半左右就看好病了。”

记者从华山医院了解到，皮肤科试行普通门诊全预约制以来，前四周平均预约率分别为54.4%，65.5%、61.2%、67.8%，周一、周六是预约就诊高峰，周六预约率达到80%以上，整体预约率大致稳定在60%以上。在60岁以上的患者中，已有51%的患者会进行预约。对于70岁以上的老年人有专门的照顾窗口，保证“到了就能挂号”，数据显示70岁以上老年患者平均等待时间48分钟。

与此同时，华山医院皮肤科60%的就诊患者来自外省市和港澳台地区，所以不少患者第一次来就诊时并不清楚可以预约皮肤科普通门诊，也不知道预约后应该如何操作。华山医院门诊部主任刘杨介绍说，目前的导医和志愿者是不够的，医院正在动员全院的党员志愿者上班前一小时过来指导患者就医。同时根据大数据提供的就诊量来调节开放的号源数量，保证预约高峰

日号源充足。

预约后可手机付挂号费

8月15日11点半，记者前往华山医院皮肤科门诊3楼挂号大厅，此时皮肤科普通门诊上午的号源已全部挂完，挂号窗口关闭，但在窗口前却有近百号人在排队，等待12点15分开始挂下午的号。而到了12点左右，3楼大厅已有近200号人在排队。

排队患者中有不少是从外地专程赶过来看病的，因不清楚可以预约，有的已是第二天过来排队了。来自舟山的邱女士告诉记者：“昨天上午带女儿去眼科看病，看完再到皮肤科来挂号，大概下午三四点了，被告知当天的号挂完了。今天上午带女儿看完鼻子后，再过来大概是11点，但上午的号也挂完了，现在只能排队等下午的号了。今天下午如果还挂不到号，我们就要回去了。”虽然下午要等到12点15分才开始挂号，但邱女士担心挂不上号，所以中午也不敢出去吃饭。

华山医院表示，外地患者在来院之前可直接关注华山医院微信门诊服务号或者华山医院官方APP进行预约，预约后可直接在手机上支付挂号费，就诊当日在手机上签到后即可直接候诊，无需排队。如果到了医院没有号了，上午可直接在现场预约下午的号，下午可直接在现场或手机上约第二天的号，无需再次排队。此外，门诊4楼、5楼、6楼均可预约下午号源，但现在往往楼下挤成一片，而楼上却少人问津，目前正尽一切努力对患者进行引导。

预约患者无需过早挂号

记者现场了解到，已预约的患者中也有很多人不知到了医院应如何操作，一些患者看到有人在人工窗口前排队也跟着排队。

“为什么预约了还要挂号？”对于普通门诊全预约制，不少患者仍存在一些疑问。华山医院表示，自费患者在网上预约后，可直接通过手机签到，无需再挂号即可去诊室候诊，缴费也可通过手机完成。而医保卡患者因需要刷医保卡支付，还需带着医保卡前往自助机或人工窗口挂号缴费。

刘杨介绍说：“试行中遇到的最大问题就是患者来得比预约时间早，常常‘起个大早，赶个晚集’。数据显示，每天早上6点到7点，中午11点到 12点来的患者等待时间最长，需等待100分钟以上，但就诊次序预约时已确定了，即使这个时间挂好号，也还需等到规定时间才能看上病，所以建议患者按时挂号。“上午遇到没号预约了下午号的患者，可等到下午再来，不需要一直在医院排队等候。”