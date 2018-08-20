水域巡视员“战斗”在一线-为高温“带盐”的最后一夏

晨报记者 吴正彬

外面，烈日当空，把巡逻艇的甲板炙烤得火热。然而，相比于机舱里的气温，外面的这点高温显然让人觉得更加舒服。

舱内，超过50℃的气温对于老竺而言已算是正常，因为每到夏季，比这高得多的气温他没少经历过——机舱里，两台船舶主机和一台发电机不知疲倦地工作着，产生的热量有时甚至能让舱内的温度超过60℃。在这样的环境下工作，人体内的水分很快就会被蒸出。

在机舱里待了三四分钟，老竺的脸上和手臂上已经沁出了细密的汗珠。十分钟后，当他走出机舱时，整个人已经是汗如雨下。他又朝机舱仪表望了一眼，接着才走回了驾驶室。

在一线工作到退休

刚见到老竺时，他额角上贴着的纱布特别引人注目。因为高血压的缘故，上周他在路上不小心摔了一跤，把额角摔破了。

老竺全名竺国荣，是闵行海事局闸港海巡执法大队的一名水域巡视员。平日里，他和同事一起，主要负责黄浦江摇车港至陈车线轮渡段的水域巡视、安全宣传、现场执法等工作，以维持水上交通的安全畅通。除此之外，他还要负责维护巡逻艇机舱内的设备。巡逻艇工作时，他和同事轮流，每隔一小时就要进一次机舱，对舱内的几个设备进行检查。

下午1点30分左右，刚从机舱内检查完设备的老竺一回到驾驶室，裸露的手臂上立马便析出了白色粉末。“那是盐。”正在掌舵的老竺同事告诉记者。其实，不仅是手臂上，老竺的背上也已经布满了盐，只是因为他穿着白色工作服不容易看出。

机舱里真有这么热吗？看着老竺汗流浃背的样子，记者心里泛起了疑问。见记者好奇，老竺立马决定带记者下去体验一番。走进充斥着隆隆机器声的机舱，一股热浪毫不客气地扑面而来。“这里简直是个烤箱啊！”待了两分钟后，记者背上已是湿漉漉的了。

“夏天我见到他们，最常看到的就是他们大汗淋漓的样子。特别是穿深蓝色那件工作服时，背上白花花的一片真的是非常显眼。”回忆起平时去慰问这些“战斗”在一线的水域巡视员时，闵行海事局政治处卢娟的眼里充满了敬佩。

然而，对于所有的辛劳，老竺和其同事们早已习惯了轻描淡写，还总是把自己在烈日下的工作状态戏称为“为高温‘带盐’”。当他们一次次这样描述自己时，他们的脸上总是洋溢着孩子般的笑容，哪怕他们的年龄都着实不小了。

老竺今年59岁，到明年1月份就满60了。也就是说，他离退休的日子只有不到半年时间。在这个每逢周末都有台风前来“光顾”的夏末，天气早已不复7月底的持续酷热，很多人或许都在翘首以盼最后的高温能快点远去，但对于老竺而言，他却希望夏天能够慢点收尾，因为眼下已是他职业生涯的最后一夏，留给他“带盐”的高温天真的已经不多了。

事实上，据卢娟介绍，闵行海事局奋战在一线的60多名工作人员中，像竺国荣这样的“老海事”不在少数。因为水上工作并非很容易就能上手，而且做这份工作总是风里来雨里去，因此队伍中加入进来的年轻人其实比较少。“因为这样，原本早就可以退居二线的老同志，基本上都是在一线做到退休为止。”卢娟说。

救人是家常便饭

下午2点左右，老竺和同事开始“跑潮水”。所谓“跑潮水”，其实就是在涨潮期间到黄浦江上进行水域巡视和安全宣传。“黄浦江每天有两次涨潮，很多船舶都会顺着潮水赶路，因为这样可以帮他们节省燃油。每到这个时候，水上交通会十分繁忙，也就到了我们要特别重视的时候。”老竺向记者解释道。

“超宽了，超宽了！赶紧离开，赶紧离开！”“自己看看是不是超宽了，赶紧离开！”巡逻艇驶至一个货运码头，面对正在装货的超宽船舶，老竺一边挥手，一边拿起大喇叭来到船外，掌舵的同事则在驾驶室里用巡逻艇自带喇叭不停地朝违规船舶喊话。在几个重点码头梳理完水上交通后，老竺和同事又登上了几艘货船进行全面安全检查，一时忙得不可开交。

“像这些设备都要仔细检查，有些可能和登记的信息不一样，会存在安全隐患。”在一艘运沙船的驾驶室里，老竺一边介绍道，一边不停地提醒船主要确保“安全第一”！

“安全”，这无疑是一名水域巡视员说得最多的词。工作间隙，闵行海事局闸港海巡执法大队队长金强讲起了这份工作的危险性：“白天虽然很热，但至少江上的一切还是一目了然的。但到了晚上就不一样了，晚上整个江面上都是黑漆漆的一片，驾船、巡检、救援全凭工作经验。”在这样的情况下，水域巡视员不仅要密切关注来往船舶的安全，更要时刻注意自己的人身安全。

几个月前的一个深夜，正值夜班的老竺和同事突然接到一艘货船的紧急求救信号，称其船舶进水沉没，几名船员悉数落水。“找到他们时，他们正拼命抓着几块泡沫板。我当时负责开船，就看到老竺拿起缆绳朝他们抛去，一连抛了三次，最后终于把五个落水者都拉到了船上。期间，老竺还差点被他们拉到水里去。”同事回忆起那天的惊险一幕，仍有些后怕。

那天晚上，老竺在一连救起五人后，整个人已经虚脱，而且因为精神太过紧张，他的心脏病还犯了，只得赶紧吃药躺下。“那几个落水者都已经五六十岁了，当时浑身都是水，非常笨重，我也不知道自己是哪里来的力气，居然能把他们都拉上来。”如今，在回忆起那天的情形时，老竺还觉得有点不可思议。事实上，救人对于这些冲锋在一线的水域巡视员来说，简直可以称得上是家常便饭。只是一般情况下，落水的多为一两人，像老竺这样一口气救上来五个的确实不多。

“除了这件事，还有其他惊心动魄的事吗？”记者想让队长金强再讲讲一线员工的“壮举”。“我们一线的每一个员工，都只是普普通通的工作人员而已。大家都认为救人是自己的分内之事，没什么值得夸奖的。”金强平淡地回应道。

巡逻艇是另一个家

在酷热难耐之时，得空在巡逻艇的休息室里喝上几罐冷饮，这是老竺和同事在炎炎夏日里最为惬意的享受。老竺告知，每个夏季，领导都会经常送来消暑用品，休息室的冰箱里常备冷饮，空调也是一有故障就马上修好，有了这些保障、这份关心，再难过的酷暑他们也顺利过来了。

不过，夏天固然不好过，但相比于冬天，大多数水域巡视员还是喜欢夏天。“冬天天气太冷，浪花打在甲板上，很快就会结冰。如果脚下稍不留神，人很容易就会滑倒，甚至掉到冰冷的江里。特别是在晚上，这种情况是非常危险的。”一名水域巡视员这样描述道。事实上，夏天对于水域巡视员而言也并非一定安全。一旦台风来临，江上必定狂风大作，掀起的浪花甚至轻易就能打到船顶。然而，江上越是危险，水域巡视员就越得冲向一线做好安全保障工作，以确保来往船舶都能安全度过极端天气。

在采访过程中，除了无情的高温让记者感到不适，巡逻艇的颠簸同样让记者倍感难受——上船仅十几分钟，胃中便如翻江倒海。“今天的风还是挺大的，这船确实比较摇晃。你不要坐着，赶紧站起来，站起来会好些。”一旁的金强提醒记者。

说到摇晃，金强笑着向记者讲起了一件趣事儿：“我们的一些老同志在船上待久了，习惯了睡在摇晃的床上，回到家里睡不摇晃的床，反而睡不着了，你说奇不奇怪？”

诚然，很多像老竺一样的水域巡视员都已经把巡逻艇当成了自己的另一个家。拿老竺的话来讲，这是一个非常“自在”的地方：同事们个个都是直性子，工作时候都很认真，也总是互相关照，工作停下来了就聚在一起聊聊天、说说笑笑，一天很快就过去了。也正是因为有“同舟共济”的氛围，老竺才会从20岁开始，在这里一干就干了40年。

“我父亲、我哥哥，以前也是做水上工作的。当初我选择做这个工作，我父亲非常支持，他一看到我上了船，就显得特别高兴。这里真的就像是家一样。”老竺表示，尤其想到能为来往船舶的安全尽自己一份力，觉得一切的付出都很有意义。

下个月，老竺的其中一位同事要先于他退休了。钟情了一辈子的水上工作，“老海事”们终于可以歇歇了。但他们不会完全放下。他们对自己许下承诺：以后还要经常回来看看，回到黄浦江边这些熟悉的地方，走走看看。