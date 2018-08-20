虹口持续推进航运服务总部基地建设-北外滩汇集航运服务企业已达4452家，成为国内航运要素最齐备、产业链最完整区域

晨报记者 杨天弘 实习生 姚沁艺

虹口因虹口港而得名，它的历史与航运密不可分。作为上海中心城区中唯一由三条水系贯穿的城区，改革开放四十年来，虹口经历了由“老码头”到“航运虹口”再到“航运总部基地”快速跃迁的过程，持续推进全国首个航运服务总部基地建设。

时至今日，虹口北外滩汇集了4452家航运服务企业、35家航运功能性机构，俨然成为了中国大陆地区航运服务企业最集聚、航运总部特征最明显、航运要素最齐备、航运产业链最完整的区域，航运服务业已成为虹口区域经济的压舱石。

获“航运服务总部基地”称号

北外滩是现代航运业的发祥地之一，历史上也是上海进出口货物和散货运输的集散中心，170多年的历史积淀了丰富的航运文化资源，航运底蕴深厚。北外滩航运历史始于码头建设。1845年，英商东印度公司在徐家滩（今北外滩东大名路、高阳路）一带建造驳船码头。1866年，英商蓝烟囱轮船公司大型远洋轮船“鸭加门”号首次停泊虹口码头，拉开了外商轮船专泊码头建造的历史序幕。

随着上海市中心区域功能转型发展，虹口立足北外滩区位优势，找准产业定位，积极打造“东大名路航运一条街”，主动融入浦江两岸大开发宏图。2002年，上海启动黄浦江两岸综合开发建设，虹口第一时间整合资源设立北外滩开发机构，自此北外滩在上海航运发展版图上逐渐显眼。2007年7月，习近平同志在虹口区调研时指出，上海国际航运中心建设不仅要加快港口等硬件建设，更要重视软件建设。虹口要在这方面加大探索力度，大力发展高端航运服务业，以北外滩航运服务业集聚区建设，推动整个城市现代航运服务体系的完善。

2012年，北外滩集聚了3300家航运服务类企业和25家功能性机构，是国内航运产业链最为完整、航运要素最为集聚的区域。与此同时，虹口主动谋求新一轮转型，着力实现更高水准的航运要素集聚，积极争取将北外滩航运服务聚集区再提级增能。2012年，已被确立为航运与金融服务业综合改革试点区的北外滩再创“全国第一”，被交通部授予“航运服务总部基地”称号，成为全国唯一一个航运服务领域的“总部基地”。

临江一线吸引航运总部落户

立足北外滩“航运服务总部基地”定位，北外滩主动对标伦敦、新加坡、香港等知名国际航运中心，吸取它们的发展经验，聚焦航运核心功能，将视野投向高端航运服务业。

临江一线吸引四家外商独资邮轮公司落户，建成超过100个游艇泊位，创新探索“邮轮、游艇、游船”三游产业协同发展。另外，还不断深化航运文化的挖掘与创新，开办全国第一家航海主题邮局，定期举办多类型航运交流活动，在北外滩处处展现航运文化的传承。

2016年紧紧抓住中远、中海两大央企重组机遇，引入新中远海运集团旗下的集装箱运输、能源运输、国内港口码头、船舶重工四大核心板块落户北外滩，切实夯实航运总部根基。

2017年来，全力推进上海船员评估示范中心和上海北外滩航运服务中心项目建设，着力打造以船员服务为特色的密云路圈和以航运信息交流为特色的霍山路圈，持续推进国际航运交流服务中心、国际航运人才服务中心、国际航运金融服务中心和国际航运创新企业服务中心建设，全面打造上海国际航运中心建设的“头脑中心”，进一步提升北外滩“航运服务总部基地”能级。

优化营商环境、增强服务保障

据介绍，截至2017年底，4452家航运服务企业在北外滩落户，涵盖船公司、航运金融、交易经纪、海事仲裁、信息咨询、教育培训、船代、货代等一整条航运服务产业链。中国船东协会、中国港口协会、中国船舶油污损害理赔事务中心、上海航交所、上海国际航运研究中心、中国航运50人论坛秘书处、世界海事大学上海中心等35家航运功能性机构也聚集于此。

为了吸引企业和机构入驻，虹口区对于北外滩的营商环境和服务保障方面都下了功夫。2016年，虹口区专门出资4000万元对霍山路150号进行整体修缮，建设上海北外滩航运服务中心，着力汇集航运机构、业界专家、航运信息。

“我们来到虹口后，国际交往比以前翻了好几倍。”中国船东互保协会副总经理刘宇彤表示，许多国际交流的行程不会专注于一家企业，北外滩正好聚集了许多航运相关的企业、机构，“现在航交所、中远海都在这里，国际交流的代表去了他们那里，很多时候也会顺路来我们这里交流。”

除了营造优越的营商环境，虹口还致力于增强北外滩航运机构和企业的服务保障，配合支持航交所改制，促进航运企业转型升级，主动接轨国际市场，制定配套扶持政策。

“虹口的服务保障工作做得非常细致，连职工小孩上学的问题都服务得很周到。”中远海运能源公司工会主席徐一飞表示，虹口区会根据北外滩不同企业的需求，为他们量身制定居住证办理、公租房服务、就医就学等服务，带给企业认同感和归属感。