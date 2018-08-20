兴业太古汇即将满“周岁” 未来综合体项目将以开放式街区呈现-两三年内沪将新添一座前滩“太古里”

晨报记者 谢 竲

去年11月，坐落于南京西路上的兴业太古汇正式开业，从“原力无处不在”星球大战主题展，到《鞋履：乐与苦展览》，再到已成为沪上“打卡”景点的中国首家星巴克臻选烘焙工坊，乃至近期举行的“又见自己”摄影展、FANTASY LAND VR狂想体验展，作为南京西路商圈的“新成员”，兴业太古汇给申城带来了一个接一个的亮点和惊喜。

从北京三里屯太古里到广州太古汇，再到北京颐堤港、成都远洋太古里，一直到即将满“周岁”的上海兴业太古汇，太古地产在国内商业的三条主力产品线“太古里”、“太古汇”和“颐堤港”，已经分别称为同类商业地产项目的当地标杆。而在不久的将来，太古地产将在上海“再下一城”。

将以纯零售业态呈现

太古地产（中国）行政总裁彭国邦先生在接受记者采访时透露，集团联合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，将共同开发一个位于前滩地区、毗邻三线换乘的东方体育中心地铁站的全新商业项目，预计总楼面面积将达11万6千平方米，将于2-3年后和大家见面，“这将是一个很大的综合体项目，将以一个纯零售的业态呈现。前滩区域是我们精心挑选出来的，周边有丰富的国际学校、运动文化场所等资源，也是交通枢纽所在地，新商业体将成为串联起这些配套设施的核心区域。”

据悉，该项目（暂未命名，下称“前滩太古里”）是太古地产在上海继位于浦西的兴业太古汇后第二个发展项目，亦是在中国内地的第六个发展项目。太古地产在中国内地其他城市拥有四个大型综合

发展项目。

不是概念的简单复制

虽然具体的运营、规划方案暂未出台，但从业界、媒体给这个项目暂时取的“名字”来看，显而易见，新商业项目走的是“太古里”的路线。相比“太古汇”，以“太古里”命名的项目则主要是开放式、低密度、里巷交错的开放式购物街区。

记者了解到，相比“巨无霸”式商业建筑，太古里更类似于上海的新天地，错落有致之余，也方便了品牌方“标新立异”。例如北京三里屯太古里便是由19座低密度当代建筑组成，分别坐落南、北两区，大胆的用色及不规则的立体几何造型，每幢均独一无二，以极强的视觉吸引力成为京城地标，“我们不会将一个概念复制到不同的地段上，而是会跟建筑师、学者一起去真正了解项目所在地的特色和周边社区的需要，了解当地相关部门的想法。”