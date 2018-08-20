徐惠芬

最近，美土关系恶化成了最热的国际新闻，就连平日对国际关系不感兴趣的人也知道有这么个事，关键原因，还在于里拉的暴跌。

不是所有国际关系的变化都能很快反应到生活层面，很多时候，国与国关系好了或差了，老百姓更多是从新闻上知道，而非从生活上感受。但是这一次，美土关系恶化，里拉暴跌，别说土耳其老百姓，就连我们中国老百姓也感受到了影响，最直接的影响就是去土耳其旅游便宜了。

可能很多人想不到，这场里拉危机因一个男人而起。

美国这次向土耳其钢铝产品加征关税，理由是土耳其扣着美籍牧师安德鲁·布伦森不放。因涉嫌参与“未遂政变”和支持恐怖主义，布伦森被土耳其政府从2016年拘押至今。美国多次敦促土耳其释放布伦森，但都被土耳其严词拒绝。上月底，美国再次发话，称若土耳其再不释放布伦森，将对土进行制裁，土耳其强硬回应后，关税加征就来了，里拉危机爆发了。

问题是，土耳其扣押了布伦森差不多2年了，美国为何偏偏选这时动真格？

这得说到美国即将在11月进行的中期选举。这场选举将决定哪个党派拥有国会控制权，对于特朗普而言，也是事关自己以后总统好不好当的一场选举。而布伦森无疑是一个可以用来制造话题，争取选票的绝佳人选。

布伦森是一位福音派牧师，而美国大约1/4的人口信福音派宗教，特朗普本人的大多数亲密伙伴也是福音派信徒，眼看着马上要举行中期选举了，特朗普怎么会放过这样一个造势拉票的机会？

眼前的国内政治需求，加上持续紧张的美土关系，让布伦森成了美国打压土耳其的一个理由。美国看不惯土耳其已很久。昔日，美国与土耳其是盟友。二战结束之后，伴随着“杜鲁门主义”与“马歇尔计划”的相继出台，美国向土耳其提供了大规模军事和经济援助，1952年，土耳其成为首批被纳入北约的国家之一，也成为中东地区唯一的一个北约国家，美土同盟关系也正式建立。但是近年来，意欲摆脱美国控制、在中东发挥影响力的土耳其，在许多问题上有自己的看法。比如，在叙利亚、埃及、居伦运动以及以色列等问题上，就没站在美国这一边，让美国政府很不爽。

所以说，所谓的“要求释放布伦森”只是美国用来打压土耳其的一个“借口”而已。美方最新的表态，似乎也暗示了这一点。白宫发言人萨拉·桑德斯15日表示，即使布伦森被释放，美国也没有取消对土耳其钢铝产品加征关税的计划。

那么，里拉会涨回去吗？这估计是老百姓最关心的问题了。这个问题的答案，既要看土耳其自身的经济动作，也要看欧洲国家和其他国家给予的支持力度，还要看美土关系的走向。至少，从美方最新的表态来看，美方没有让步的意思，而从土耳其所采取的反制举措来看，也没有屈服的意思，美土关系近期难以回暖。在美国中期选举之前去土耳其旅游，应该都不会贵吧。