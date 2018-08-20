文创为“消费新贵”打上情感属性

晨报记者 钱鑫□张怡薇

在各大购物网站上淘各类创意文创产品，走进博物馆和美术馆内开设的礼品店选购，平时喜欢文创的“90后”白领小顾说：“文创是一种生活态度，它能让我平时两点一线的生活变得多彩。”

爱好收藏印着诗句、装饰极具个性和创意的日历、故宫系列的胶带、书签，爱好文艺的“95后”学生小陶说：“这些物件文创的内涵、独特的个性与表达方式，在使用它们时会变得与众不同。”

买自信、买文艺、买创意、买独特等情感属性成为了这些“消费新贵”在购物时的需求点，而文创品牌及其体验、产品正好能契合这些需求。当下，文创成为了消费在消费之外的生活美学，是“腔调生活”追求者的文化生活方式标签。

文创，为生活方式打上标签

在电商的强烈冲击之下，实体商业已经进入主题化、特色化的体验时代。以往百货零售、超市、电影院是购物中心的标配，如今这种组合已经被打破，“咖啡馆+服饰”、“零食店+服饰”等各种“百货+”的新型模式如百花齐放，争相斗艳。

一时间，全国各大商场内原创设计师品牌以及生活类、文化创意类产品蜂拥而至。其实，国内的文创文化起源于台湾地区，是一批有着文艺情怀和小清新风格的个体店店主引领了这股风潮，比如：油画、陶艺、手绘、插花、木艺制作等。其中，又以诚品书店、西西弗书店、言几又等为代表的主题集合书店曾一度在商场内掀起一场文化空间热潮。这些书店不再是售卖图书的书店品牌，而成为了一种文化生活方式的标签。这类书店的强大的文化体验性是电商难以撼动的，且对年轻白领阶层有很强的吸引力。

据赢商大数据中心监测，全国一、二线城市的购物中心的文创业态占比，2014年-2016年三年间增长了233%，从0.3%上升至1%。预计2017年-2018年，平均占比将达1.5%-2.2%。由此可见，充满文艺情怀、设计感突出且追求个性、品质创意的文创品牌，成为购物中心吸客的一大砝码。

消费新贵用仪式感来调节生活

过劳、失眠、压力大，这些在白领间常见的职业病已经成为职场人士的普遍困扰。而对于生活在上海的消费新贵而言，紧张的生活程度更甚一筹。第二财经商业数据中心（CBNData）将出生于1990年至1999年间的“90后”消费者称之为“消费新贵”，并通过调查试图解读这群“90后”的消费习惯。

根据《2018年上海消费新贵大数据报告》显示，作为腔调生活的追求者，上海消费新贵自有一套讲求仪式感的调节方法。香薰蜡烛、装饰画和鲜花成了他们日常家居生活中不可缺少的装饰品，其中玫瑰、山茶花和植物类香型香薰蜡烛最受偏爱。与此同时，能有效提升生活品质，减轻家务负担的洗碗机、擦窗机器人、除螨仪等小家电自然是平日里繁忙的上班族的贴心生活小管家。

而在工作之外，他们对于生活品质的要求越来越高，除了周末参加手作课程，画画油画、定制银饰、捏捏陶器之外，对于颇有创意的文创产品也格外倾心，注重其文化性质的需求。以“网红”故宫文创来说，把“冷宫”、“御膳房”匾额做成的冰箱贴，雍正御批“朕亦甚想你”印在折扇上，把“微服私访”行李牌挂在行李箱上，这些文创产品无疑给人们的生活带来了十足的情趣。

国家博物馆牵手上海自贸区

文创产品逐渐成为品牌倡导的生活方式、价值主张重要的落地形式，其高附加值的特性，也为文化在零售行业的价值输出提供了窗口。

为贯彻《关于推送文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》，国家博物馆牵手上海自贸区，合力塑造“文创中国”品牌。借助国博丰富的馆藏，发挥上海自贸区的政策优势、通道服务，开发具有中国特色的文化创意产品，整合、盘活传统文化资源，弘扬中国传统文化，积极探索文创产业发展新模式。

“文创中国”中国大区运营中心落户上海自贸区，由上海自贸区国际艺术品交易中心具体承接运作。交易中心为“文创中国”提供全方位运营保障，依托国博133万件馆藏资源，强强联合，构建一个涵盖设计、生产、运营、全球销售的全生态文化创意、经济与传播平台。

利用自贸区的优势，交易中心以多品牌战略、全品牌布局、多渠道扩张，整合线上线下资源，在国内外建立全渠道销售体系，创新文创产品发展模式。充分运用线上电子商务的便利性，并融合线下的体验功能，通过O 2O一体化营销，建立文创产品O2O一站式服务体系。双方还将开展艺术品跨境交易合作，让中国传统优秀文化走出国门，传递中国梦，促进中国文化“走出去”。

商品因为文创而出众

在上海自贸区国际艺术品交易中心内，记者看到该公司开发的文创商品有500多款，去年的销售额已突破了3000万元：比如有杏林春燕的创意首饰、称心如意的首饰套盒、蝶恋花的胸针吊坠、珐琅蝴蝶的耳钉等；各种创意的文创包袋、围巾也让人爱不释手，有元宵行乐图的满天星帆布包，有粉彩的转心瓶围巾、芙蓉双鹭图丝巾等；而文创文具用品，如有各种书签、纸胶带、笔记本、文具套装和手机壳等，因为有了文创设计，而显得十分别致、出众；各种创意的家具，如穿越千年的趣味马克杯、国风大容量的便携保温杯、百寿字筷子、各种台灯小夜灯和手工蜡烛等。文创商品也受到了很多企业的青睐，他们纷纷来定制企业专属的文创用品，比如说新场古镇的小夜灯和茶杯，用于赠送国外友人的一些雨伞和水杯等。

如今，文创商品范围越来越广，从常规商品跨界到美妆、时尚和食品等行业，还开发出了旅游、游戏、表情包等泛娱乐产业。这让文创商品在年轻消费者中迅速走红，其中大部分的卖家都是年轻群体，又以25岁-34岁的人群比例最高，其次是19岁-24岁，市场潜力巨大。

小众化决定了这一行业的发展规模。对于文创业态来说，除了售卖产品以外，更多的是传达一种文艺情怀以及对自我生活的态度，这恰恰直击当今消费者的痛点需求。