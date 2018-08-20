恒隆地产“绿宝石客户服务奖”—彰显以客为本企业文化 缔造独有品牌体验-——上海恒隆广场获奖员工应敏与朱建新分享有关客户服务的心得体会

恒隆地产于2018 年8月7日举行“绿宝石客户服务奖”颁奖典礼，“绿宝石客户服务奖”今年踏入第四届，由恒隆高级管理层组成的评审委员会，按顾客服务表现、主动性、责任感、处理问题能力、创意及独特性的准则，在近350份来自香港及内地各项目的提名表格中，选出六个优秀的服务个案，嘉许八位在顾客服务范畴表现卓越的前线员工，突显优质服务、以客为本的重要性，其中来自于上海恒隆广场的应敏与朱建新两位获奖员工分享他们在日常工作中的感受体会。

1.恭喜两位获得了恒隆绿宝石客户服务奖。也很高兴能了解你们在恒隆广场·上海的工作感受。请问两位分别在什么时候加入恒隆广场·上海以及担任什么职务？

应敏：我于2005年6月加入恒隆广场·上海，担任宾客体验专员，至今已经有13年的时间了。上海的恒隆广场是一个能够让我们每名员工感受到爱与温暖的地方，在培养员工工作能力的同时也能够包容我们的失误，给予每个员工发挥自己能力的空间。良好的工作环境以及融洽的同事关系更让我们可以在舒适愉悦的氛围中长久稳定地工作。

朱建新：我在2002年5月加入恒隆广场·上海，担任保洁管理员。时光如梭，这已经我在恒隆广场·上海工作的第十六个年头了，这十六年持续不断付出的努力源于我对恒隆的热爱与忠诚，更来自于公司给予我的浓烈的企业归属感。

2.作为获得恒隆地产象征“优质服务、以客为本”的绿宝石客户服务奖的杰出员工，请两位分享一下在宾客服务方面的心得体会。

应敏：我们作为前线员工，更应当贯彻恒隆“以客为本”的服务理念。当宾客遇到问题感到无助失落甚至想要放弃，我们要更加积极主动地给予帮助，周到贴心地为宾客提供高效实际的解决方案。

朱建新：此次授予我们的绿宝石胸针是一份荣誉，也是一份需要心系宾客的责任，我们会以此勉励自己，在将来的日子里为宾客提供更加暖心优质的服务，在每件小事上做到“多做一点 前瞻一里”的顾客服务精神。 （广告）