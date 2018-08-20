上海书展第四天观众如潮水涌动 白岩松、敬一丹赞叹书展的浓郁书香-阅读是对自己最好的“医治”

晨报记者 徐 颖 实习生 刘 菁 陈君燕

正在上海展览中心举办的上海书展昨日再迎客流高峰，上海读者阅读热情爆棚。著名主持人白岩松、敬一丹分别携新作亮相，正能量满满，成为关注焦点；而张嘉佳、刘同、张皓宸、高铭等一批现象级畅销书作家的出现，更是引来众多粉丝，友谊会堂门外被里三层外三层的排队人群所包围。已经连续三年来到上海书展的敬一丹说，上海读者特别爱读书，给她留下了深刻印象。白岩松也表示，“我很喜欢上海书展的隆重与人山人海，但我更喜欢的是一年365天里分布在每个区域的书香，这才是上海的阅读灵魂。”

白岩松 用阅读“医治”自己

昨天，“白岩松读者见面会”在上海书展举行，第一次来到上海书展的白岩松带来了自创的“From Bai”全媒体图书品牌系列作品。

离开场还有20分钟，见面会举办地友谊会堂已座无虚席，还有书迷站在会堂两边。昨天恰逢中国第一个医师节，白岩松以此作为见面会的开场白：“阅读就是对我们的人生以及各种各样的问题最好的医治，阅读就是在自己医治自己。”

对于这次《白说3.0》的出版，白岩松提出了“立体出版”的概念。所谓“立体出版”，就是一种新媒体与传统媒体的碰撞，最大限度拓展纸媒的内容维度，图书出版走向“文字+视频+音频”的3.0时代。《痛并快乐着》《幸福了吗？》这两本书，在一页纸都没有增加的情况下，内容却增加了几万字。在每本书的每一个章节后都会有一个二维码，这是白岩松特别录制的270分钟心灵独白音视频。白岩松希望与年轻的自己对话，将过去的重大话题继续延伸。

敬一丹 《那年 那信》带来记忆

著名主持人敬一丹携新书《那年 那信》亮相书展，这也是她连续第三年来到上海书展，且每年都带来一本新书。回想起自己有一年书展偷得一日闲，化身读者徜徉书海，上海读者的好读书给她留下了深刻印象。而最打动她的是每年书展的闭幕诗会，最后一位离场的读者还会被工作人员赠送下一年的书展门票，约定下一年再见。她对上海书展这种让人特别有期待的方式，发出了赞叹。

由磨铁图书推出的敬一丹新作《那年 那信》，跨越了68年时光，浓缩1700封珍藏家书，承载五代人的痕迹，是一部“家书”式的成长记录，点点滴滴中有辛酸，有欣喜，但始终伴随着家人的浓浓温情。敬一丹现场分享了珍藏家信的图片，以书中插画为线索向读者讲述家庭记忆。从1950年的情书到2018年的“微信控”，不同年代的气息渗透其中。在敬一丹看来，这些信里记录的不仅是一个家庭的故事，更拼出了不同年代的世间图景。

敬一丹告诉读者，她对书信的执念可能要追溯到她小时候发现家中床下有个大木箱子，里面放着父母的信。这种留存习惯影响了子女后代，到近年整理时已有1700余封。对比网络覆盖、即时通讯的现在，那邮筒上绿色的记忆，那跋山涉水历经寒暑保留下来的手写信件，绝不仅仅是一种纪念，更是一种岁月更迭中的回望，“回望，连接着昨天、今天、明天。”但她也强调，这种回望并不是提倡大家回到书信年代，而是提醒年轻人回望过去，了解自己的来路。

张嘉佳 新作打出亲情牌

五年前，一部《从你的全世界路过》上市，创造了华语图书的销量奇迹，迄今销量已超千万册。昨天，张嘉佳携新作《云边有个小卖部》亮相上海书展，出版社备了几千本书。能容纳800多人的会堂被挤爆，这也是昨天最为火爆的一场活动。

张嘉佳自己概括这部新作为“写给每个人心中的山和海，写给离开我们的人，写给陪伴我们的人，写给在故乡生活的外婆”。主人公刘十三与外婆之间的动人亲情，成为本书的最大亮点。这也是张嘉佳回归经典的一次写作，受到了苏童、张大春等知名作家的赞赏。这部新作依然延续了以戏谑写真心的风格，一位读者一口气读完后说，最大的感受仍是“笑着笑着就哭了”。张嘉佳则表示，他更享受长篇的写作乐趣，“能以文字的形式，陪大家走过一段时光，是我的荣幸”。

高铭 继续探索人心秘密

现象级畅销书作者高铭昨天携新书《催眠师手记》系列亮相书展，与读者分享了这本书的精彩故事。高铭曾耗时四年，深入医院精神科、公安部等，和数百名“非常态人类”直接接触，写就国内第一本精神病人访谈手记《天才在左 疯子在右》，至今累计销量数百万册。2013年起，高铭持续深入催眠诊所、心理诊所，获得珍贵一手资料，推出另一部成名之作《催眠师手记》系列，用一个个真实案例，直面当代人的心理底线，寻找现代都市人的心理共鸣。如今《催眠师手记》第二季与大家见面，高铭说，希望读者在看书后，能多把自己的内心摆在镜子前好好看看。

郭妮 十年潜心写新作

昨天书展上，童书馆相当火爆。畅销书作家郭妮带来新作《幻影游船》，举办了主题为“想象力——献给孩子最好的礼物”的阅读分享会，与小读者们进行热烈互动。《幻影游船》是她用十年时间潜心创作献给孩子的真挚礼物。全书呈现了四位狩梦人的梦境探险故事，构建出属于中国孩子的幻想世界。

儿童文学作家谢倩霓携新作《谢天谢地来啦》亮相，与在场的父母一起探讨家庭教育中的喜怒哀乐。谢倩霓在现场呼吁家长们放下焦虑，将目光放远点，将心放大点，将脚步放慢点，让孩子们拥有感受快乐、忧伤、愤怒、悲悯、感恩等各种情感的敏感和能力，让孩子成为一个内心真正丰富而强大的人。