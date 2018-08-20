尚长荣现身上海书展，与读者分享他的“三部曲”

记者 邱俪华

晨报讯 昨天下午，《〈廉吏于成龙〉创作评论集》《“尚长荣三部曲”研究评论集》新书首发仪式在上海展览中心第二活动区举行。著名京剧表演艺术家尚长荣分享了几十年艺术感悟，并为慕名前来购书的观众现场签售。

“尚长荣三部曲”是由上海京剧院创作演出的三部新编历史剧代表作，分别为1988年首演的《曹操与杨修》、1999年首演的《贞观盛事》、2004年首演的《廉吏于成龙》。2008年11月，中国艺术研究院、中国戏剧家协会、中国戏曲学会、上海市文学艺术界联合会共同对这三部作品进行学术研讨，命名为《“尚长荣三部曲”学术研讨活动》。至此，“尚长荣三部曲”之称不胫而走。

2005年，上海京剧院曾出版了《〈曹操与杨修〉创作评论集》和《〈贞观盛事〉创作评论集》。为弥补遗珠之憾，中国戏曲学会与上海京剧院历时三年编辑出版了《“尚长荣三部曲”研究评论集》，收录了从2005年到2018年在全国各大报刊杂志公开发表的数篇高质量的“三部曲”研究成果，全面梳理了三部作品诞生至今所有重要的发展历程和时间节点。2016年，由国家艺术基金资助，上海京剧院主办尚长荣京剧表演艺术人才培养研习班，尚长荣、仲呈祥、黄在敏等八位专家应邀举办讲座，并为学员们全面分析了“尚长荣三部曲”的艺术成就及其表演艺术的特征。本书亦将八位老师的讲稿收录其中。