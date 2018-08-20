携专辑《平凡的一天》举办记者会-毛不易：成名一年还在慢慢适应

晨报记者 徐 宁 实习生 陈君燕

《明日之子2》九大厂牌候选人争夺战，毛不易出现在主持位上。他不动声色地念着串场词，镁光灯打在脸上，力透佯装冷静背后的不安。唯有他结巴的那一下，让毛不易整个人生动起来，他忍着笑意，向身边的何炅投去求助的目光……

毛不易是这档节目第一季的冠军，一首《消愁》改变了这个男孩的命运。他在歌里写：一杯敬朝阳，一杯敬月光；一杯敬故乡，一杯敬远方；一杯敬明天，一杯敬过往；一杯敬自由，一杯敬死亡……

就凭着这“八杯酒”和引发普罗大众共鸣的创作风格，90后毛不易轻而易举地走进了三代人心中——改写命运的故事无论发生在哪个年代，总能叫人雀跃，人们欣喜于看到平凡人的轨迹所发生的转变。

如今距离毛不易夺冠已有一年的时间，他的人生发生了怎样的变化？日前，“动感101Live—东方风云榜”为毛不易的专辑《平凡的一天》举行了记者会。在现场，歌迷代表为毛不易送上心意：动感101电台一年内歌曲一千次的播放权，以毛不易的名义为“东方风云榜爱心合唱团”的山区孩子送去101

支口琴。

晨报记者在会后采访了他。毛不易和邻居小孩一样平凡，他并不热衷表述，语句简短，语气平淡，没有东北人的大嗓门和幽默感，甚至带着与年纪

不符的老成和暮气。

娱乐圈里这一年

新闻晨报：这一年在娱乐圈里感觉怎么样？

毛不易：还挺好的，慢慢适应吧。

新闻晨报：你不在工作状态下的时候，平凡的一天是什么样的？

毛不易：可能会醒得非常的晚，一般是中午吧，然后去看看电视，或者看看有没有别的事可以做一做。看看电影或者跟朋友逛逛街也不一定，再然后回家吃个饭，吃好饭就继续看电视……

新闻晨报：你去《明日之子2》做了主持人，感觉还蛮紧张的，是强迫自己站在舞台上吗？

毛不易：是挺紧张，但也不是强迫，就是想多尝试一下不同的领域，看一下在台上不唱歌是什么感觉。

新闻晨报：这是你发自心底想要去尝试的东西吗？

毛不易：是公司想的，但是我自己也挺愿意的。

新闻晨报：再回去《明日之子》的舞台有什么不一样的感受？

毛不易：我觉得做主持比当选手的时候要累一些，因为要一直站在台上。我感觉我的体力跟去年不太一样，可能因为比赛的时候，大家都处于一个不用睡觉的状态，但做艺人之后，不像比赛时压力那么大，体力上可能更松弛一些。

新闻晨报：你父母认同你这份职业么？

毛不易：他们还是怕不稳定，希望我考公务员。那我现在也不可能说立刻去考公务员呀，还是走一步看一步吧。

新闻晨报：你第一笔酬劳给父母买了什么礼物？

毛不易：好像没买（笑）。就是给自己买衣服啦。买啥呀，还要大老远寄回去，我过年回家的时候多带一点礼物就好了。

新闻晨报：成名之后，亲朋好友有没有拜托你要明星签名？

毛不易：经常有，这个我很难开口去要……比如有人曾问我要两张杨幂的签名，我就很头大。我觉得签名这东西，如果是签名照的话还好一些，签名专辑就更好了，但光是签名的话，你怎么保存这张纸？你把它供起来不合适，你也不可能每天拿出来看，除非是有收集签名爱好的人，准备个单独的簿子去收。

新闻晨报：应该也有不少人问你要签名，你有练过签名吗？

毛不易：不能说练，但也在悄悄发生一些变化。

新闻晨报：你有强迫自己减肥改变形象吗？

毛不易：你看我像吗？（笑）有尝试过减肥，但后来一想又算了，瘦下来又能好看到哪去？！

留点时间给创作

新闻晨报：刚才你说对这个行业正处于慢慢适应的阶段，那这一年有什么让你感到不适的地方？

毛不易：感觉工作比以前忙一些，经常出差，这是我以前生活中没有的，有时候一出差就是十几天，偶尔早上起来都不知道自己在哪，觉得没有那种稳定的感觉。比如动感101这次的活动，差不多就是从酒店到场馆，我感觉不到自己来到哪座城市。

新闻晨报：创作人都是“我手写我心”，你有把“出差”的这种感觉写成歌吗？

毛不易：还没。毕竟不是每个人都常常出差，可能写出来受众也不是特别广泛。

新闻晨报：说到“受众”，你的《消愁》《青春》让很多人都有共鸣，你是怎么创作的？

毛不易：《消愁》是比赛期间写的，也没什么过于浪漫的创作过程，就是在那自己想想，就写出来了。可能也是那个时候正处在刚毕业的迷茫期，整个人状态就是那样，表达的文字也都是那种感觉。《青春》是比赛后期了，那是填词，原版是韩国的一首老歌，这歌我本

身也很喜欢，节目组千辛万苦拿到了版权，填词那个时候正好也是最后一场，有一个告别的氛围，所以就填了两三版词，最后选了一版自己相对来说觉得还可以的，但还是觉得没有韩国原版好。

新闻晨报：你的文学素养是从哪里来的？是天赋还是后天修养？

毛不易：我没有多少文学素

养，对文字的把控能力不是很强。有

很多人特别会遣词造句，但我的修辞方法很少，成语用得也很少，还是不太会，以后还是要慢慢积累一些文学上的东西。

新闻晨报：你创作频率高吗？

毛不易：前年还没毕业那个阶段非常密集，一首接一首，专辑里有很多歌都是那个时候创作的。最近没有写。

新闻晨报：专辑里有些歌已经是两年前写的了，你现在再回过来唱，有没有什么让你感触的作品？

毛不易：真是想不起来了。因为写歌的时候是很连贯的情绪，唱的时候可能因为中间断了很长时间，就会根据现在自己想表达的东西做出一些调整。

新闻晨报：可否以专辑的一首歌为例，讲讲创作背后的故事？

毛不易：比如《南一道街》，那是写给我真实故乡的，里面写了故乡场景的更替，也是时代的变化。以前我们那边是平房，我们有很大的地方可以玩，现在我们长大了，时代也变了，有很多楼盖起来，又出现了一种叫“广场舞”的艺术形式，后来广场舞又被各种舞取代了。这首歌讲的是我从小到大对环境变化的感受……其实我不太喜欢所谓创作背后的故事，因为你写出一首歌，这首歌也就不属于你自己了。你一定要用一个故事来把这首歌框死，就会限制住大家对它的共情。没有必要，得不偿失。

新闻晨报：目前奔波的工作状态，会影响你的创作吗？

毛不易：我写歌主要是基于情绪起伏来放大感受，但是活动肯定是会占用很多创作的时间。如果以后需要发新作品的话，我会减少一些工作量，把时间留给创作。

新闻晨报：作为新人，你选择了歌曲有偿收听，有没有考虑过这样做会影响传播？

毛不易：我去年也接过很多作品，是让大家免费听的，但是做音乐是需要花钱的，收费是一个趋势，我还没有说有钱到可以让大家白听我的歌。当然也可以白听，但不可能我主动让大家觉得这个东西不应该收钱，（这样）也不对。

新闻晨报：专辑的名字是怎么定下来的？

毛不易：就顺便。本来定的不是这个，后来觉得这个更符合专辑的调性，涵盖度更广，也是这张专辑想表达的理念——发现平凡生活中的美好。现代人很难达到像歌里唱的一样“一眼望到头”的生活，以前的人很不喜欢过“一眼望到头”的生活，很讲究挑战和个性，但现在像我们这么大的应届毕业生，你要真想过“一眼望到头”的生活都很难，精神压力特别大，所以这也是时代在召唤。