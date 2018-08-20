《延禧攻略》这么火，我却为啥更期待《如懿传》

现在大家都知道了，于正的《延禧攻略》抢了《如懿传》的跑道，提前破闸，成为这个夏天最热的宫斗剧，收割流量，捧红一众演员，连带着于正的美誉度也有所提升，说它名利双收毫不为过。看着爽，是很多观众对于魏璎珞站C位的宫斗大戏的直观感受。从戏剧性的角度来讲，它实在提供了一次宣泄压力的华丽赛道，只要脖子耿直，眼珠瞪圆，所有试图加害于我的人都不得善终，也真正做到了，不用一身剐，敢把皇帝拉下马的豪气。

但是，现实生活中的一些阅历让我对“爽”这个字是抱有警惕之心的，别说明爽，在成年人的世界里，暗爽基本都是见不得人的、稍纵即逝的。简言之，爽，就是幼稚的儿童般的发泄。成年人，是从肉身灵魂活生生撞开戒急用忍四个大字开始了漫长的征途。完整看过两集《延禧攻略》之后，我就放弃了，确实没有在剧情里寻求爽的心理需求。

但是，我却有一些期待《如懿传》，也在它姗姗来迟刚刚宣布播出时间的当口，还没有正式地入坑追看，说一点我主观上的期待。当然也是有可能因为失望而打脸退下的。我的期待实则是我对宫斗这件事的一点认知。

《如懿传》的女主角乌拉那拉氏是清朝历史上著名的弃妇，不但被乾隆帝褫夺皇后的封号，打入冷宫，死后连独立的墓穴都没有，灵牌也没有入了祠堂，只是草草地作为某位不知名妃嫔的陪葬，了却了高开低走的一生。而原著小说里，她一路上也是小心翼翼，被迫拾起武器参加斗争，一度成为赢家，但更多地是被乾隆猜忌、呵斥、最终抛弃，合了兰因絮果，最终在冷宫里重病，选择了不作为而身故。我是很认同《如懿传》的宣传语：一代帝王夫妻的婚姻围城。从这句话来看，它已经不那么玛丽苏，婚姻搭配围城，就已经试图接近成年人世界的残酷法则，皇帝是男人，有欲望，皇后是女人，有私心，两人的博弈不可能就是发发糖，你追我逐那么肤浅。既然认定了乾隆是风流天子，自恋自私的人设，那么作为丈夫的他，天然是排斥所有试图独占他，管理他的妻子——谁当皇后，他就不痛快，是不是已经不太爽了吧。

而更本质的不爽是，乾隆是皇帝，他的所有女人饶是国色天香，多才多艺，在后宫里也只有一个KPI的任务，那就是繁衍子嗣，这大概也是如懿落得如此下场的致命一击。皇权就是皇权，在它面前，所有勾心斗角的斗争技巧都将被证明是困兽之间的低效撕扯，剧情只是进行美化，加了一些娱乐的光环。《如懿传》的前身《后宫甄嬛传》导演郑晓龙曾经说，他拍这部剧的目的实际是希望观众能够感受到封建王朝的残忍。我是认同的。

倘若希望从宫斗剧里获得一点沉重的认知，那么《如懿传》是更适合的。预告片里周迅有一句台词，一路走来这些日子啊，好像什么都没发生过。对啊，输赢起伏，人来人往，对于绝对权威的皇权来说，都是蝼蚁的位移，不足挂齿。周迅特有的嗓音让我想起她多年前的经典老剧 《大明宫词》。我希望这一次投身深宫的作品气质上更接近 “太平公主的一生”，同样也是被皇权碾压而人性扭曲的悲剧。不看爽剧，看悲剧，是成年人获得惺惺相惜而不再孤单的权利。

媒体人 钱德勤