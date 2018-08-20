我们要的是大明星，不是受气小媳妇

杨紫和秦俊杰分手了，看了看群众们的反应，觉得很心疼，不是为她的分手，而是为她分手后还要被骂。

一直以来，人们对杨紫，总是苛刻多于容纳。当年的“插刀门”事件，她挺了印小天，而且始终不肯删微博，被骂了足足一个月；郑爽的新剧《夏至未至》即将播出，杨紫大大方方地帮助宣传，结果被质疑动机，人们认为她是为了蹭郑爽的热度，是刻意表现自己没心机，伪装白莲花。

好，为了别人的事，搅进是非里，被骂，也不奇怪，那么，为自己的事呢？她在《欢乐颂》里，出演邱莹莹，演出了这个女孩的懦弱和摇摆不定，这明明说明她演得好，剧本写得好，结果就被骂，甚至有大批网友要她“滚出娱乐圈”，以至于她自己发微博说：“最近被骂得很惨……经常连朋友圈都看到有人骂我……估计忘了屏蔽我。”她为了宣传新剧《香蜜沉沉烬如昼》，给娱乐圈里的好友群发私信，请他们帮转新剧的消息，被骂 “敷衍”“塑料友情”“心大”。

总之，对于这个我们看着长大的女孩，人们实在太多苛责，每个人都自觉地充当了她的后妈，时刻注视着她的言行，挑剔着她的工作，矫正着她的处世态度，好也不行，坏也不行，必须要按照人们的要求来才行。

而对和杨紫一起长大的张一山，人们可就宽容多了。张一山出演《余罪》，演一个痞性十足的人物，得到了好评。人们觉得，他演出了这个人物的亦正亦邪、血气方刚，这才是这个角色最迷人的地方。后来，他喝醉后的举动，被记者偷拍到了，人们认为，他在现实生活中表现出了相近的特质，反而为他人戏合一感到欣喜，所以，在那些微博后面，很少有真正的斥骂，而多半是开解。人们甚至希望他更“坏”一点，因为，内地明星里，实在太缺少“坏小子”类型的演员了。

显然，在严格要求艺人这方面，我们是男女有别的。同样出演了精彩的角色，杨紫会被骂，张一山会被赞美。

乐评人耳帝，在一场选秀比赛结束后，说了一段非常精彩的话：“选秀真正该选的是一个人的心性，而不是能力，有一个自由生长的心性、不受羁绊的自我，才更有可能成为偶像，而一个自卑、隐忍、压抑天性、靠苦练一身功夫走到了舞台上的人多少都有一点苦大仇深、卧薪尝胆的气质，这种气质脱离了舞台当时塑造出的氛围，步入歌坛成为艺人后是没有太大魅力的”，他认为，这也正是“快男”“超女”选出来的偶像，要比“好声音”选出来的偶像，更具爆款气质的原因。

我们期待着看到那种 “气场全开”的大明星，但对于那些成长中的明星，却又紧盯不放，像学校的教务主任和多事的女同学一样，规范他们细微的言行，矫正他们细微的过失，看他们有没有喝酒抽烟，有没有夜不归宿。这种严打般的气氛，是不可能造就有气场的男女明星的。

对演员，尤其女演员，我们是不是该多点宽容呢？宽容他们，不是为了他们，而是为了我们，是为了让他们的人性更舒展、更丰沛，我们也由此能看到更自在的角色。成天对准一个演员，去寻找TA行为的瑕疵，言行的漏洞，规训 TA，约束 TA，那么，我们在未来，就只能收获谨言慎行的老干部，唯唯诺诺、小心翼翼的“小媳妇”。

所以，面对杨紫，或者别的成长中的女演员女明星，我们不妨放弃后妈身份，不要再盯着那些细枝末节，微小的言行瑕疵，让她更自在一些，成长得更宽广，只有这样，我们才能在未来，看到一个大明星，而不是受气小媳妇。

作家 韩松落