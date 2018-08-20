万万没想到，真正与 《爱情公寓》这个IP有关的动人元素，居然是在电影片末彩蛋里才批量现身，这也是这部电影招来很大非议的明证：打的是情怀牌，结果却是挂羊头卖狗肉，上演的是一部盗墓片。

有网友称这是“诈骗电影”、“借壳电影”，其实它原本应是一部“情感勒索片”。这一概念来自心理学家苏珊·福沃德，她把我们亲近的人试图控制我们的行为称为情感勒索。当我们一次次被唤起恐惧感、义务感或罪恶感，就只能勉为其难地答应对方的要求，同时感到万分痛苦。

事实上那些大打情怀牌的电影，都可以被视为在对目标观众进行情感勒索，比如“我们都欠谁一张电影票”，言外之意是不买票就是有欠于他们，就得深感负疚，就得为英雄迟暮星途黯淡负责，哪怕早已预知那些狗尾续貂之作极可能扑街……观众就是这样一次次捏着鼻子忍着恶心，成为被情感勒索的对象。

《爱情公寓》与热爱这一IP的观众之间的关系，未尝不是如此：曾经多年结伴同行，彼此之间形成了看似牢靠的亲密关系，于是当电影版筹备的消息一传出，号称“原班人马十年催泪重聚”，网友们便被迅速唤起热切期待，不买票不是真爱，因此造就了首日票房达3亿的奇迹。假如电影质量还算可以，这笔交易也就平稳完成，大家还可以相约下一个路口再见，不过该片迅速被负面舆论淹没，观众深感上当，票房跌停……掏钱买票，结果给自己添堵，懊悔被情感勒索，总是可以的吧？

有趣的是，在片尾彩蛋里，唐悠悠还向关谷神奇喊话：“《爱情公寓》的小伙伴们都很想你”，“你给我放了一首歌，叫做 《还没有好好说再见》。其实，我们好像也是差观众一个再见。”认为为观众着想的动机是高于一切的，或者想在情感上迫使对方内疚或让步，这些举动也可以说是福沃德博士所形容的 “情感勒索”了。关于关谷从这部电影里消失的话题，早已被翻炒过多遍，王传君摆脱《爱情公寓》的方式就是直接转身。事实证明，以电影《爱情公寓》的形式来与观众再见，恰恰是让彼此难堪，相见不如怀念。

至于关谷为什么要拒绝，他到底在想什么，答案不得而知。唯一可以肯定的是，在双方力量的较劲中，他始终坚持了自我。

媒体人 长凤新