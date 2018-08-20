香港书展的时候，看到陈美龄有讲座，立刻就托人帮我预定了座位。

陈美龄是谁呢？

年轻人可能都不知道，但对我们这一代人来说，她就是第一首流行歌曲的启蒙人，我到现在都能马上哼出那首近乎儿童歌曲的《原野牧歌》“辽阔草原，美丽山冈，成群的牛羊。白云悠悠，彩虹灿烂，挂在蓝天上……”现在听起来有点傻，但在上世纪八十年代，这不亚是石破天惊，居然有了流行歌曲，而且居然是讲爱情的，从此就记住了这个笑起来会露出虎牙的女孩的名字：陈美龄。

陈美龄是第一批进入内地的香港歌手，但不知道为什么她只有这一首歌红了，后来就渺无音讯，一直要到前两年，我才在香港的报纸上看到她的消息，非常震惊，这震惊有两个方面，一方面震惊于她可以从歌手变身成为教育专家，甚至一度风传港府要请她担任教育官员，因为培养了三个读斯坦福大学的儿子，她甚至还出了一本书宣传她柔风细雨似的教育理念。

除此之外，就是她的冻龄不老。

报纸上的她着实不老，比山口百惠还早半年出道的她，跟三十多年前的样子没有什么大不同，为了亲眼见证，我坐到了讲座的第二排，离她只有半米远，第一个感觉就是果然年轻，她穿粉蓝色香奈套装，依然是年轻时的齐刘海，长发，脸上挂着温柔的微笑，专注地看人，纤细的腿，如果不是拿出计算机，你根本想不到眼前这个三十岁的温柔妇人已经六十三岁。

她的神情依然少女，笑容依然灿烂，说起她在各国贫民窟的见闻，也是绘声绘色，好像下面坐的是十来岁的儿童，而她正是那个苦心教育的好妈妈……

坐在下面那两个小时，我一直在思索为什么她看上去那么年轻？

是的，日本女性普遍保养得宜，化淡妆，心安定，而且她一看就是那种骨架纤细的人，这种人天生耐老是不用说的，可是，她举手投足间的年轻态是从何而来呢？后来听到她说到她的经历突然有点茅塞顿开，她的心态确实还是19岁的心态，这些年来，她一直没有停步，先是在日本混演艺圈，曾经是最红的歌手，然后去加拿大读了心理学，结婚生子，她还坚持工作，日本的报纸就非议她为什么结了婚还工作，引发了一场已婚妇女可不可以上班的讨论，间接推动了男女平等的立法，然后她干脆趁怀二胎的时候，去了斯坦福大学读教育学博士，她得过乳癌，战胜了，之后在养育儿子之余，更游走世界，写作为乐……

“我们要非常非常地爱这个世界”她笑咪咪地和下面的观众分享了这句话，不知道为什么，我突然知道了她年轻的来源，她真的是活在爱里的一个人，爱儿子爱老公爱生活爱生命爱这个世界，一直和这个世界保持着最紧密的联系，看来，一直奔跑又满怀爱意的女性才真是不老的终极奥妙啊。

人物记者 黄佟佟