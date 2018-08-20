大隐隐于市，小隐隐于山。盛夏为了躲避如荼的艳阳，这一刻正盼着隐身，享清凉觅禅意，静由心生也需要择一处而居-隐隐又一夏

文/图 晨报记者 陶令

小隐隐于山@骊山

西安临潼，骊山和兵马俑是最令人向往的地方，前者的神秘，后者的震撼，孰不知还有丰富的温泉地热资源，令小隐隐于山成为这个盛夏独特的亲子、结伴热选。

骊山为幕盛唐风

骊山对于秦朝、盛唐直至当下，仍有着不容忽视的传承意义。传统节目搭缆车上山，或夜观大型实景历史舞剧《长恨歌》皆为经典，也无妨在这个盛夏以骊山为幕开启一场梦回盛唐的旅程。

古都西安，盛唐风是难舍的情结，来源于唐代宫殿的设计灵感，南靠骊山北饮渭河之水的西安临潼悦椿温泉酒店，其整体设计风格继承了“气魄宏伟，严整而又开朗”的特点，远观一目了然其盛唐中轴化的设计特色，主体建筑则采用了低调的深红色，配以青砖白墙，更在东门门楼上饰以“绣堆”二字对应杜牧的名句—“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。此情此景令人瞬间秒回盛唐，眼前的殿楼阁耸立于林木葱茏之间，远处则佐以景色翠秀的骊山之景，只愿即刻遁入小隐隐于山的度假时光。

进入大堂，则被周遭四种具有西域风格的乐器雕塑吸睛，琵琶、柳琴、阮咸和五弦以及半跪的骆驼仿佛弹响一曲丝绸之乐在耳边回荡。其实类似的元素也在客房装饰里颇多呼应，如融入了陶瓷、刺绣文化的房间里都有一种乐器，琴、阮或琵琶，地毯、柜子纹饰均可见始自隋唐盛行的吉祥花纹——“宝相花”，取吉祥如意之寓意。床头的墙饰则选用中国画的传统颜色，入内有抚丝竹、吟雅颂的情致，推窗远眺黛色骊山，接受来自历史的问候。

工兵：从酒店出发驱车半小时，就是鼎鼎大名的秦始皇兵马俑，来临潼怎能错过？目前已开放的有一至三号坑，尽管四号坑也被发现，据推测因为秦末农民起义等原因当时并未建成，有坑无俑，只有回填的泥土。

温泉乡里洗尘涤

在临潼，素有盛夏泡温泉的喜好。骊山脚下温泉地热资源丰富，夏日里择一池温泉水，或花香阵阵，或药味醒脑，更为孩子们准备了打水仗的天然温泉池，隐于山间才能享受偷得浮生半日闲的雅致。

既为温泉酒店，其自带的温泉区域自然首屈一指。纵然不及盛唐华清池的雍容华贵，却也因独特的自然温泉资源而人气正旺。酒店所在地由于流型基岩裂隙热储，在此形成了具有硫酸盐泉和食盐泉性质的自然温泉，整个温泉区域请来日本温泉设计大师操刀设计成标志性的唐式风格建筑，二十五个户外泡池温度在39至43°C不等，其中20个为纯天然温泉泡池，其余5个则是中药及当地名茶、草药泡池。专为亲子家庭特别开辟的一处户外家庭泡池，还拥有一个天然温泉水的游泳池呢！

只言片语道不尽长安3000年的繁华，更期待用一席盛唐美宴让味蕾秒回盛世。悦椿的唐风轩中餐厅特别定制一款盛唐风的宴席，从乐鼓表演到女官释菜名，这一整套上菜品尝的过程中，还穿插了一众唐诗，琅琅上口之余也品尽了临潼当季的各种特产，如石榴、花漾豆腐等等。

工兵：酒店的地理位置甚优，边门而出就是贾平凹艺术馆。以平凹两字点亮的设计风格特别醒目，黄土地色系的建筑外立面，内在却用玻璃、灯光串起了整座艺术馆的设计主题，令人颇有些讶异反差如此之大。

大隐隐于市@魔都

掩映在丛丛绿竹背后，谁曾想网红打卡聚集地兴业太古汇一隅竟然是一处大隐隐于市的镛舍。整座酒店建筑外立面采用的是深黛色系，入内则是蔓延至挑高中庭的绿竹墙！或许正是这内外的竹影竹林呼应，不仅将高温酷暑隔绝在外，就连魔都当红地的“心跳”也一并和缓了。唯有入门处产自威尼斯玻璃世家吹制的巨型大吊灯，提醒你，走过这片巴洛克的炫目，就该开启隐于市的节奏了。

城中有静巷

搭电梯而上，步入由意大利设计师操刀的客房中，简洁的设计风和灰色系主理的室内，将都市的喧闹彻底关在门外，而落地窗外是无邪的艳阳天，正上演着聚集人气的众多活动。

客房的布局中处处可见东方、中式以及上海元素。正如其名字的内涵，客人入住其间，最令人着迷的就是处处都有着家的体验：一桌一椅，一床一幔，这一切还得归功于来自意大利的设计师Lissoni。设计师结合其数十年的意大利当代家具设计经验，将他喜好的东方风韵融入其中，重新演绎了一系列蕴藏悠久上海工艺文化的内饰。充满东方韵味的床头柜、现代时尚的台灯和壁挂式长椅等特色装饰，创新演绎中式古典家具的现代风格，而每间客房均配备了精选中国艺术品，独具镛舍深厚的文化韵味，堪称上海风情的点睛之笔。敞亮的窗户设计则令人独享大隐隐于市的观感，迷人的城市景致近在咫尺，身后则是静谧的时光，岁月静好。

纵然跨出镛舍几米开外就是魔都的各种网红打卡地，从茶饮、咖啡到小吃、正餐，都有着爆棚的人气，却依然打定主意归隐其中，不舍得移步。契合隐市主题的当属镛舍的中餐——随堂里，随着一座旋转楼梯兜兜转转，将人声鼎沸抛于身后，只为了能静下心来细细品尝叶主厨的手艺，在这里每一样看着眼熟的食材却总能变幻出独特的色香味，皆因主厨极为推崇以创意的现代手法演绎纯正中国风味的美食。餐厅的餐位或靠窗而设，或直面开放式厨房，这动静间的结合也让聚餐的人多了几分眼福，或是玄关处的绿色琉璃瓦影壁，或是琥珀色玻璃的开放式厨房，美食当前更有秀色可餐。

工兵：钟爱竹子的酒店自然极为推崇环保理念，客房里提供的饮用水都是玻璃瓶装的，刻意减少使用塑料材质，就连洗浴四件套也是装在一个特制的洗漱包里，用不完何不连包一起带走呢？

隐市因艺术

在镛舍里兜兜转转，犹如沉浸在一座艺术馆中，捧上一则酒店的藏品导览，边走边逛这组名为“梦·中国”的藏品，好一个隐于市的收获啊！

众所周知，瓷器诞生已有两千年了，此番酒店对其艺术品整体风格的诠释就套用了“China”一词的双重含义。受酒店大堂翠绿陶瓷包覆的墙壁所启发，所选藏品都与陶瓷及瓷器有着千丝万缕的联系，或借由花瓶容器等瓷器呈现，或采用陶瓷的原料进行创作，总之令人大开眼界又流连忘返。

这一件件由瓷器、陶瓷、木料、青铜、铁、相片、油画等不同材质创造的类雕塑作品，在每一位驻足观赏者的眼中都有着不同的解读。此次汇聚的23位艺术家来自世界各地，其中中国优秀艺术家们对瓷器及陶瓷的非凡表现力尤为出彩。在这里观赏不同于常规的画廊与展馆，摆脱束缚和限制，以舒缓城市生活所带来的压力和紧张，是为奇特之处。

工兵：尽管是隐市的主题，却怎能少了运动令人快乐的环节？客房的橱柜里，除了常规的衣架、电熨斗和雨伞，这里还备了一块瑜伽垫，让你随时随地完成自己的运动目标。